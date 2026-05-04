ترافیک سنگین در ورودی های پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، در تشریح وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در صبح دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، گفت: در حال حاضر ترافیک در محور هراز مسیر جنوب به شمال محدوده آبعلی، آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل استاندارد تا پل کلاک و محدوده وردآورد، آزادراه ساوه - تهران حدفاصل نسیم‌شهر تا رضی‌آباد و محور شهریار – تهران محدوده شهرقدس سنگین گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور هراز در مسیر شمال به جنوب روان است.

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به شرایط جوی جاده‌های کشور، گفت: محور چالوس و آزادراه قزوین - رشت با بارش باران همراه هستند و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شده‌اند. همچنین در برخی از محورهای استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان و گیلان نیز بارش باران جریان دارد.

وی در ادامه به محورهای مسدود اشاره کرد و گفت: محور قدیم بستان‌آباد - میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین قره‌چمن - کوهسالار علیا - سه‌راهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین مسیر قره‌چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: محور پاتاوه - دهدشت نیز به‌عنوان محور غیرشریانی مسدود است. علاوه بر این، محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت - پادنا (رفت و برگشت) و وازک - بلده به‌دلیل شرایط فصلی دارای انسداد هستند.

سرهنگ قلی‌نیا از رانندگان خواست پیش از سفر با اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌ها و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.