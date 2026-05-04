به گزارش خبرگزاری مهر، حرکت اسلامی نیجریه به رهبری سید ابراهیم یعقوب زکزاکی مراسم پانزدهمین دوره جشن حفظ قرآن کریم را با گرامیداشت یاد دانش‌آموزان شهید میناب برگزار کرد. در این مراسم، بیش از دویست دانش‌آموز پسر و دختر از پیروان شیخ زکزاکی از مناطق مختلف کشور موفق به حفظ کامل قرآن کریم شدند.

این مراسم هر ساله با هدف قدردانی از دانش‌آموزان مدارس مختلف فودیا که موفق به حفظ قرآن کریم شده‌اند برگزار می‌شود تا ضمن تبریک، انگیزه و روحیه آنان نیز تقویت گردد. امسال پانزدهمین دوره برگزاری این مراسم معنوی و دینی بود. امسال این مراسم با ایام دهه کرامت تطابق داشته و دیروز، ۱۲ اردیبهشت در شهر کانو برگزار شد.

در بخش دیگری از این برنامه، تصاویر دانش‌آموزان مدرسه ابتدایی میناب به نمایش گذاشته شد تا یاد و خاطره آنان گرامی داشته شود؛ چرا که آنان هم‌دوره و هم‌سن این حافظان قرآن بودند. این اقدام همچنین در راستای نشان دادن و محکوم کردن جنایات و اقدامات تروریستی دولت آمریکا و صهیونیست‌های اسرائیلی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

پیش از برگزاری مراسم، دانش‌آموزان حافظ قرآن به دیدار رهبر حرکت اسلامی، امام شیخ ابراهیم زکزاکی رفتند. وی ضمن تبریک به آنان، توصیه‌ها و نصایح ارزشمندی درباره پایبندی به قرآن کریم و عمل به آموزه‌های آن در زندگی ارائه کرد.