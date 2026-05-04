تولید ۱۱ هزار تن گندم و جو در هیرمند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شادمان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز برداشت گندم و جو در سطح سه هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان هیرمند خبر داد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هیرمند بیان کرد: برداشت محصولات گندم و جو با رعایت الگوی کشت ابلاغی و با بهرهگیری از ادوات و ماشینآلات مکانیزه برداشت غلات در مزارع شهرستان هیرمند آغاز شده است.
وی افزود: بخش عمده عملیات برداشت در مزارع بزرگ توسط کمباین انجام میشود و در مزارع کوچک نیز از دروگرهای کوچک برای برداشت محصول استفاده میشود.
شادمان ادامه داد: بیشتر ارقام کشت شده در مزارع این شهرستان شامل ارقام اصلاحشده نارین، برزگر، افق و پریان به همراه برخی ارقام محلی است که نقش مهمی در افزایش عملکرد و بهبود تولید دارند.
وی با اشاره به برآورد میزان تولید گفت: پیشبینی میشود از سطح زیرکشت گندم و جو در این شهرستان حدود ۱۱ هزار تن محصول تولید و برای عرضه به مراکز خرید تحویل شود.
