۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۵

تولید ۱۱ هزار تن گندم و جو در هیرمند

هیرمند - مدیر جهاد کشاورزی هیرمند گفت: براساس پیش بینی ها از سطح زیرکشت گندم و جو در هیرمند حدود ۱۱ هزار تن محصول تولید و برای عرضه به مراکز خرید تحویل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شادمان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز برداشت گندم و جو در سطح سه هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان هیرمند خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هیرمند بیان کرد: برداشت محصولات گندم و جو با رعایت الگوی کشت ابلاغی و با بهره‌گیری از ادوات و ماشین‌آلات مکانیزه برداشت غلات در مزارع شهرستان هیرمند آغاز شده است.

وی افزود: بخش عمده عملیات برداشت در مزارع بزرگ توسط کمباین انجام می‌شود و در مزارع کوچک نیز از دروگرهای کوچک برای برداشت محصول استفاده می‌شود.

شادمان ادامه داد: بیشتر ارقام کشت شده در مزارع این شهرستان شامل ارقام اصلاح‌شده نارین، برزگر، افق و پریان به همراه برخی ارقام محلی است که نقش مهمی در افزایش عملکرد و بهبود تولید دارند.

وی با اشاره به برآورد میزان تولید گفت: پیش‌بینی می‌شود از سطح زیرکشت گندم و جو در این شهرستان حدود ۱۱ هزار تن محصول تولید و برای عرضه به مراکز خرید تحویل شود.

کد مطلب 6819418

