وزش باد شدید و گردوخاک در شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی، وضعیت جوی استان را در روزهای آینده تشریح کرد.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: آسمان استان امروز یکشنبه صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود. برای روزهای یکشنبه و دوشنبه، در شهر زاهدان، نواحی مرکزی و جنوبی استان، در برخی ساعات وزش باد متوسط همراه با گردوخاک مورد انتظار است.
حیدری افزود: در نوار شمالی استان تا صبح روز دوشنبه، در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی میشود. همچنین وزش باد با شدت کمتر در نوار شرقی استان تداوم خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: روزهای سهشنبه و چهارشنبه نیز در ساعات میانی روز، نواحی جنوبی استان شاهد وزش باد متوسط و گردوخاک خواهند بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز وزش باد نسبتاً شدید روی دریای عمان تداوم دارد و بخشهای شرقی دریا مواج پیشبینی میشود؛ لذا توصیه میشود شناورهای سبک و صیادی احتیاطهای لازم را مد نظر قرار دهند.
