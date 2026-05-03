به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل مهدیار ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی عملیات آماده‌سازی سایت نهضت ملی مسکن تفتان‌شهر زاهدان در گستره ۱۱۳ هکتار خبر داد.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: سایت بزرگ تفتان‌شهر یکی از مهمترین پهنه‌های اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مرکز استان بشمار می رود که در حال حاضر بیش از ۸۳۱۰ واحد مسکونی در آن در حال ساخت است.

وی ادامه داد: برای آماده‌سازی این سایت، اعتباری بیش از ۲۴۳ میلیارد تومان پیش‌بینی و تامین شده که در مراحل مختلف اجرای عملیات زیرساختی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در تشریح مراحل آماده‌سازی این پهنه گسترده گفت: عملیات آماده‌سازی شامل این سایت شامل اجرای شبکه معابر اصلی و فرعی، ایجاد بستر مناسب برای ساخت‌وساز، اجرای شبکه آب و فاضلاب، احداث کانال‌های هدایت آب‌های سطحی، آماده‌سازی خطوط برق و مخابرات، زیرسازی و روسازی مسیرها، ایجاد دسترسی‌های ایمن، تامین زیرساخت‌های اولیه خدمات شهری و آماده‌سازی زمین برای آغاز عملیات فونداسیون و ساخت واحدهای مسکونی است.

مهدیار خاطرنشان کرد: با توجه به حجم گسترده پروژه و اهمیت آن در تامین مسکن اقشار مختلف، تلاش مجموعه راه و شهرسازی استان بر این است که مراحل آماده‌سازی با سرعت و دقت بیشتری ادامه یابد تا امکان تسریع در روند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن فراهم شود.

وی تاکید کرد: سایت نهضت ملی مسکن تفتانشهر یکی از پروژه‌های مهم و راهبردی استان است که با پیشرفت مطلوب خود می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای مسکن در زاهدان را پوشش دهد.