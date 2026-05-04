هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار جوی سطح زرد در استان بوشهر اظهار کرد: زمان شروع این هشدار اوایل وقت دوشنبه (۱۴ اردیبهشت ) و پایان آن سه شنبه (۱۵ اردیبهشت) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: منطقه اثر این هشدار استان بوشهر، بویژه مناطق شمالی و مرکزی استان، سطح خلیج فارس بویژه نواحی شمالی و مرکزی خلیج فارس است.

وی گفت: کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی از اثرات این مخاطره است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: خودداری از تردد غیر ضروری در سطح شهر برای عموم بویژه برای کودکان، سالمندان و بیماران احتیاط لازم در ترددهای برون شهری و دریایی، مراقبت از محصولات کشاورزی طی این مدت توصیه می شود.