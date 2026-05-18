۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶

هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد؛ نفوذ گرد و غبار فرامنطقه‌ای

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای و صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمان شروع این هشدار اواخر وقت دوشنبه (۲۸ اردیبهشت) و پایان آن اواخر وقت سه شنبه (۲۹ اردیبهشت) است.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر افزود: گرد و غبار فرا منطقه ای و کاهش کیفیت هوا از مخاطرات این هشدار است و منطقه اثر آن سطح استان به ویژه مناطق و سواحل شمالی و مرکزی استان بوشهر خواهد بود.

وی گفت: کاهش کیفیت هوا، کاهش دید افقی و احتمال خسارت به مزارع کشاورزی از اثزلت این مخاطره است.

وی تصریح کرد:خودداری از تردد غیر ضروری در سطح شهر برای عموم به ویژه کودکان ،سالمندان و بیماران،احتیاط لازم در ترددهای برون شهری ، احتباط لازم در ترددهای دریایی و مراقبت از محصولات کشاورزی طی این مدت توصیه می شود.

