تعداد روزهای با هوای پاک تهران تاکنون ۲ برابر کل سال قبل است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه کریمی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا اظهار کرد: در بازه زمانی از ابتدای سال تا امروز، تهران حدود ۱۱ روز هوای پاک را تجربه کرده است؛ در حالی که در کل سال ۱۴۰۴ فقط ۵ روز هوای پاک ثبت شده بود.

کریمی با اشاره به وضعیت کلی کیفیت هوا افزود: بقیه روزهای سپری‌شده از سال جاری نیز عمدتاً در شرایط سالم قرار داشته‌اند که نشان از بهبود محسوس کیفیت هوا و تجربه شرایط مطلوب‌تر نسبت به سال گذشته دارد.

وی درباره دلایل این وضعیت مطلوب توضیح داد: وقتی صحبت از کیفیت هوا می‌شود، یکی از مهم‌ترین عوامل، شرایط جوی و اقلیمی است. امسال شاهد بارش‌های خوب و ناپایداری قابل‌توجه در لایه‌های جوی بودیم که این مسئله نقش جدی در پراکندگی آلاینده‌ها داشته است. در واقع از پاییز و زمستان سال گذشته، سازمان هواشناسی کشور پیش‌بینی کرده بود که سال جاری با بارش‌های مناسب همراه خواهد بود و خوشبختانه این پیش‌بینی محقق شد.

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی شایعات پیرامون هدف قرار گرفتن رادارها و تأثیر آن بر وضعیت آب‌وهوا اشاره کرد و اظهار داشت: موضوع مطرح‌شده درخصوص رادارهایی که مورد هدف قرار داده شده، از نظر علمی تاکنون تأیید نشده است. آنچه ما در دست داریم نشان می‌دهد استفاده از فناوری‌های مرتبط با بارورسازی ابرها و تأثیرگذاری عمدی بر وضعیت جوی، مستلزم صرف هزینه‌های چندین میلیاردی است و اجرای آن برای هر طرفی مستلزم دسترسی به فناوری‌های بسیار پیشرفته و منابع مالی سنگین خواهد بود.

به گفته مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا، اینکه ادعا شود چنین فناوری‌هایی برای ایجاد تغییرات جوی علیه کشور ما استفاده می‌شود، موضوعی است که نیاز به بررسی دقیق علمی و پاسخگویی نهادهای تخصصی از جمله سازمان هواشناسی دارد.

وی ادامه داد: بسیاری از کشورهایی که اقلیم خشک و نیمه‌خشک دارند و حتی درآمدهای بالایی هم دارند، در صورت اثربخش بودن این فناوری‌ها، بدون شک ابتدا آن را برای حل بحران‌های آبی خود به کار می‌گرفتند. اما واقعیت این است که استفاده از چنین تکنولوژی‌هایی هنوز بسیار پرهزینه و پیچیده است و در بسیاری از موارد بازده قابل‌توجهی ندارد.

کریمی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر تصمیم‌گیری نهایی درباره صحت یا رد این ادعاها باید از سوی کارشناسان و نهادهای ذی‌ربط در حوزه هواشناسی صورت گیرد. ما در شرکت کنترل کیفیت هوا بر اساس داده‌های علمی و اندازه‌گیری‌شده عمل می‌کنیم و تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر دخالت مصنوعی در تغییرات جوی مشاهده نشده است.