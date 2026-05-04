اعضای بدن مرد ۵۷ ساله به بیماران نیازمند کاشان اهدا شد

محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دومین اهدای عضو در سال جاری در کاشان اظهار کرد: با ایثار خانواده بزرگوار جانبخش «عباس وردی»، بیماران نیازمند به عضو، فرصتی دوباره برای زندگی یافتند.

وی ابراز کرد: زنده‌یاد عباس وردی، ۵۷ ساله که به دلیل عارضه مرگ مغزی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان بستری شده بود، پس از تایید نهایی مرگ مغزی توسط تیم پزشکان متخصص و با رضایت آگاهانه و فداکارانه خانواده‌اش، راهی اتاق عمل شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان ابراز کرد افزود: کبد و نسوج این بیمار مرگ مغزی جهت پیوند به بیماران نیازمند که در فهرست انتظار دریافت عضو حیاتی بودند، اهدا گردید تا نام این جانبخش برای همیشه در جریده ایثار ماندگار شود.

وی با اشاره به فرهنگ والای اهدای عضو در جامعه، تصریح کرد: هر فرد مرگ مغزی می‌تواند با اهدای اعضای خود جان ۶ تا ۸ نفر را از مرگ حتمی نجات دهد و این اقدام، عالی‌ترین جلوه نوع‌دوستی و فداکاری است.

فاضل ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده این جانبخش و طلب مغفرت برای آن فقید سعید، از اقدام ارزشمند و ایثارگرانه آنان در بازگرداندن لبخند زندگی به بیماران رنجور قدردانی کرد.

گفتنی است علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی ehdacenter.ir نسبت به ثبت‌نام و دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند.