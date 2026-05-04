به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی سخنانی در نشست با جمعی از مقامات قضایی با اشاره به اوجگیری وحدت و انسجام ملی در کشور، اظهار کرد: وحدت و انسجام ملی ما خار چشم دشمنان است؛ دشمن به شدت به تفرق و انشقاق در صفوف واحد و یکپارچه ملت ایران چشم دوخته است. یکی از تجلیات و نمادهای این وحدت ملی اعجابانگیز، پویش جانفدا برای ایران است که دهها میلیون از ملت ایران به آن پیوستهاند و این پیام را به دشمن مخابره کردند که جهد باطل و سعی بیهودهای در تعرض به ایران اسلامی دارد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت سرایت فضای همدلانه شکلگرفته در کشور به کلیه ساحتهای زیستی، بیان داشت: باید موج عظیم همدلی مردمی و اتحاد ملی و جانفدایی برای ایران را به همه حوزههای زیستی خود نشر و بسط دهیم. ضروری است از این فضای همدلانه برای ترویج نیکوکاری و مواسات بهره بگیریم. باید دست همدیگر را بگیریم؛ در این حوزه، الزاماً نیاز به یک دستورالعمل دولتی و حکومتی نیست؛ این یک حرکت منسجم مردمی است؛ مردمی که همدل و یکرنگ هستند؛ از تولیدکننده تا توزیعکننده و فروشنده، اگر بتوانند با وجود افزایش هزینههای تولید، ازحاشیه سود خود بکاهند، در واقع کاری تحسینبرانگیز کردهاند و جلوهی عملی میهندوستی را به منصه ظهور رساندهاند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در حوزه اصلاح الگوی مصرف نیز گزاره مذکور، صادق است؛ ما در مقاطع و سنوات پیش، متأسفانه دچار اسراف و مصرف بیرویه در حوزههای مختلف از انرژی تا آب و نان بودهایم؛ باید این رویه را اصلاح کنیم. یک وجه از جانفدایی و ایثار برای ایران، در همین حوزه، معنا و مفهوم پیدا میکند. در این بخش نیز، نیازمند صدور دستورالعمل دولتی و حکومتی نیستیم؛ فرد فرد ایرانیان و جانفدایان برای ایران اسلامی، اصلاح الگوی مصرف را سرلوحه زیست خود قرار دهند؛ مطمئناً با این رویه و ابتکار، مشکلات معتنابهی مرتفع میشود و در دوره پساجنگ نیز، بازسازیها و پیشرفتها تسهیل و تسریع میگردد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: انسجام و وحدت ملی در زمرهی مُحکمات است. در خلال دو جنگ تحمیلی اخیر و پس از آن، اتحاد ملی به اوج رسید. ضروری است این اتحاد را استمرار و امتداد بخشیم و از هر آنچه مایهی تفرقه و انشقاق است، بپرهیزیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: در تعالیم قرآنی و دینی ما و در اثنای قصص قرآنی، عبرتهایی نهفته است که برای شرایط امروز ما بسیار راهگشاست. قرآن به ما میآموزد که نباید بواسطهی تفاوت در فهم و ادراک نسبت به قدرت مستکبر، دچار تفرق و تشتت شویم. قاطبه ملت و مسئولان ما، خیرخواه، انقلابی و مجاهد هستند؛ لکن ممکن است عدهای با مشاهدهی سازوبرگ استکباری دشمن، رأی به ترک مخاصمه دهند و عدهای بر رزم و نبرد پای فشارند. بدونتردید، اگر امر بر جهاد شود، هر دو گروه، از این خیل قاطبه ملت گامهای خود را در راه خدا استوار میکنند و به جهاد میپردازند. نه آنها که به ترک مخاصمه رأی دادند، نفوذی و ضدانقلاب و خائن هستند و نه رزمجویان، تندرو و افراطی میباشند. قرآن میفرماید «لَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَاب». نباید برادران دینی و ایمانی خود را بواسطه تفاوت در فهم و ادراک، متصف به القابی نظیر خائن و نفوذی و یا تندرو و جاهل کنیم.
نظر شما