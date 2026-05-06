خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اگر بخواهیم به نقطه آغازین طرح موضوع اتصال خراسان جنوبی به شبکه ریلی کشور بازگردیم، باید حافظه رسانه‌ای خود را به دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی ببریم. زمانی که با تقسیم استان بزرگ خراسان و تأسیس خراسان جنوبی، مطالبه اتصال به ریل در صدر فهرست خواسته‌های مردم از مسئولان کشور قرار گرفت. در سال ۱۳۸۷، مجمع نمایندگان سه استان خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان در نامه‌ای تاریخی به رئیس‌جمهور وقت، خواستار صدور دستور عملیاتی برای این پروژه شدند.

اما این آرزوی دیرینه، مسیری پرپیچ‌وخم و سنگلاخی را طی کرد. پس از سال‌ها کش‌وقوس، سرانجام اواسط سال ۱۳۹۸ بود که عملیات اجرایی قطعه ۱۶ این پروژه به طول ۳۲ کیلومتر در محدوده خراسان جنوبی به سمت ایستگاه یونسی آغاز شد.

از آن زمان تاکنون، این پروژه فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذرانده، اما امروز در دولت چهاردهم، عزم نظام بر اتمام آن جزم شده است.

از مصوبات فاینانس تا کنسرسیوم بانکی

شتاب گرفتن این پروژه مدیون دو مصوبه کلیدی هیئت وزیران در بازه‌ای کوتاه بود؛ مصوباتی که منجر به اختصاص فاینانس داخلی برای اتصال بیرجند به ایستگاه یونسی و همچنین ۷۰۰ میلیون یورو فاینانس خارجی برای احداث راه‌آهن زاهدان-بیرجند شد.

با آغاز به کار دولت سیزدهم و سفر شهید آیت‌الله رئیسی به استان، این موضوع به عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم مطرح و طبق دستور ایشان، وزارت راه مکلف به پیگیری تا حصول نتیجه نهایی شد. تشکیل کنسرسیوم ریلی با مشارکت بانک‌های عامل، نقطه عطفی بود که منابع مالی را به سمت این پروژه سوق داد.

هرچند در این مسیر موضوع تضامین میان صندوق توسعه ملی و بانک‌ها وقفه‌هایی ایجاد کرد، اما با تلاش استاندار وقت، موانع اعتباری با تهاتر نفتی به مبلغ ۱۸ هزار میلیارد تومان رفع شد و تمامی قطعات مسیر بیرجند-یونسی به پیمانکاران واگذار گردید.

پزشکیان: راه‌آهن اولویت حیاتی کشور است

با روی کار آمدن دولت چهاردهم و سفر اخیر مسعود پزشکیان در ۲۷ آذر سال گذشته به بیرجند، بار دیگر صدای سوت قطار در فضای رسانه‌ای استان طنین‌انداز شد.

رئیس‌جمهور در این سفر با صراحت بر اهمیت راهبردی این پروژه تأکید کرد. وی با بیان اینکه «ما شعار نمی‌دهیم»، خاطرنشان کرد: تکمیل راه‌آهن در خراسان جنوبی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است و این عزم در نگاه رهبر معظم انقلاب نیز وجود دارد. زیرساخت، قدم اول توسعه است و ریل، ارزان‌ترین و مهم‌ترین بستر برای تجارت.

پزشکیان همچنین بر این نکته تأکید کرد که دولت مصمم است تمرکز خود را بر توسعه شاهراه‌های اصلی کشور قرار دهد و در این میان، حمل‌ونقل ریلی به دلیل ایمنی، صرفه اقتصادی و مزیت‌های زیست‌محیطی، گزینه‌ای بی‌رقیب است.

جزئیات اعتبارات؛ ۱۱ همت برای زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی

جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در تشریح دستاوردهای سفر اخیر اعلام کرد که از مجموع ۲۹ مصوبه سفر، بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان (۱۱ همت) صرفاً برای پروژه‌های راه‌سازی شامل باندهای دوم و راه‌آهن استان در نظر گرفته شده است. این اعتبار عظیم نشان‌دهنده تغییر نگاه دولت به توازن منطقه‌ای و توسعه شرق کشور است.

در همین راستا، استاندار خراسان جنوبی نیز سهم مستقیم ابرپروژه راه‌آهن از اعتبارات سفر را ۳ همت اعلام کرد که بخش قابل توجهی از آن برای پیشبرد عملیات اجرایی اختصاص یافته است.

وضعیت میدانی؛ پیشرفت ۳۸ درصدی زیرسازی

میرمحمد مودی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در گفت‌گو با رسانه‌ها، آخرین وضعیت فنی پروژه را تشریح کرد. وی با اشاره به اینکه تمام قطعات پروژه هم‌اکنون فعال هستند، گفت: «با پیگیری‌های مستمر، مبلغ ۱.۹ همت از اعتبارات پیش‌بینی شده تا پایان سال گذشته تخصیص یافت و نقدینگی آن به طور کامل به حساب پیمانکاران واریز شد.

وی افزود: هم‌اکنون پیشرفت فیزیکی در بخش زیرسازی به ۳۸ درصد رسیده است. جبهه‌های کاری در تونل‌ها و ابنیه فنی با قدرت در حال پیشروی هستند و هدف‌گذاری ما این است که با تداوم روند فعلی، تا پایان سال جاری آمار زیرسازی را به ۵۰ درصد برسانیم.

شمارش معکوس برای ریل‌گذاری و احداث ایستگاه‌ها

یکی از هیجان‌انگیزترین بخش‌های گزارش مدیرکل راه و شهرسازی، اعلام زمان آغاز ریل‌گذاری بود. مودی خبر داد که طبق برنامه‌ریزی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، عملیات ریل‌گذاری در مسیر گناباد به سمت ایستگاه یونسی و همچنین گناباد به سمت بیرجند در سال جاری کلید خواهد خورد.

همزمان، موضوع احداث ساختمان ایستگاه‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است. مودی در خصوص ایستگاه راه‌آهن مرکز استان توضیح داد: در حال حاضر تمرکز ما بر تأمین و آزادسازی زمین‌های ایستگاه بیرجند است و به محض نهایی شدن تملک اراضی، عملیات ساختمانی این ایستگاه را نیز در سال جاری آغاز خواهیم کرد تا قطعه نهایی پازل ریلی استان تکمیل شود.

چشم‌انداز؛ ریل، کلید طلایی تجارت

تکمیل راه‌آهن شرق، نه‌تنها مسافران را با هزینه‌ای کمتر و ایمنی بیشتر جابه‌جا می‌کند، بلکه مسیر ترانزیت کالا از بنادر جنوبی به کشورهای آسیای میانه را هموار می‌سازد. به گفته کارشناسان، هر کیلومتر ریلی که در خراسان جنوبی ساخته می‌شود، گامی بزرگ به سوی تقویت صادرات، کاهش هزینه‌های سوخت و ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه مرزی است.

اکنون که اراده نظام و دولت بر تکمیل این شاهراه قرار گرفته، چشم مردم خراسان جنوبی به افق‌های روشن‌تری دوخته شده است؛ روزی که صدای سوت قطار در ایستگاه بیرجند، پایان‌بخش انتظار چندین دهه‌ای و آغازگر دوران جدیدی از شکوفایی اقتصادی در شرق ایران باشد.