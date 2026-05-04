در مورد دو رشته باید بازنگری شود/ بر «صلح طلب» بودن ایران تاکید کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره بازی های ساحلی آسیا در حالی بعد از ٩ روز رقابت میان ورزشکاران کشورهای شرکت کننده در سانیا به پایان رسید که کاروان «شهدای ناو دنا» با ۱۰ مدال شامل ۹ طلا و یک نقره بعد از کاروان ورزش چین و تایلند در رده سوم جدول توزیع مدال ها ایستاد.

کاروان ورزش ایران در چه شرایطی اعزام شد؟

مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در نشست خبری این بازی ها که امروز (دوشنبه ۱۴ اردیبهشت) در محل کمیته برگزار شد، با اشاره به شرایط جنگی در کشور گفت: جنگ به پایان نرسیده اما از شرایط آتش بس استفاده کردیم تا در مورد بازی های ساحلی آسیا صحبت کنیم.

وی ادامه داد: از ۸-۷ ماه قبل در نشست با فدراسیون ها، بررسی رشته ها برای اعزام به سانیا را آغاز کردیم، کارها در حال پیگیری بود که از ۹ اسفند جنگ رمضان شروع شد و در روند کار و اعزام‌ اختلال ایجاد کرد، حتی در مورد دریافت ای دی کارت و ویزا دچار مشکل شدیم اما الحق همکاران در کمیته و فدراسیون ها در شرایط جنگ پیگیر کارها شدند.

هیچ ورزشکاری خط نخورد

علی نژاد تاکید کرد: به خاطر جنگ هیچ فردی از کاروان خط نخورد، ترکیب کمی کاروان بدون ریزش و همان شد که از قبل اقدام شده بود، آی دی کارت ها را هم از طریق کنسولگری ایران در استانبول و سفارت کشورمان در عشق آباد دریافت کردیم.

تاثیر سفر زودهنگام در نتایج کاروان

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به بررسی هایی که برای چگونگی اعزام‌کاروان به سانیا انجام شد، گفت: دیپلماسی فعال ورزشی تا حدی فعال بود که در نهایت کاروان از طریق زمینی از کشور خارج شد و از پاکستان عازم چین شد، این کاروان ۱۰ روز زودتر وارد چین شد و در سانیا اردو تشکیل داد و انصافا این اردو در نتیجه گیری تاثیر زیادی داشت. در کل اعزام متفاوتی داشتیم، ورزشکاران مان‌ هم از نظر اخلاقی و هم از نظر فنی خوب بودند.

مثل چینی ها مدال گرفتیم

علی نژاد با یادآوری اینکه ۷۷ درصد کاروان ایران مدال گرفت، گفت: بر خلاف همیشه که تعداد مدال های برنز کاروان ایران بیشتر از دیگر رنگ مدال ها بود، این بار برنز نداشتیم و از ۱۰ مدال هم ۹ مدال طلا شد، در واقع مانند چینی ها مدال گرفتیم.

موفقیت مان را مقابل چشم «باخ» نشان دادیم

وی تصریح کرد: به لحاظ مسایل فرهنگی بانوان در کاروان ایران نبودند و ما با این شرایط در رده سوم قرار گرفتیم. جلوی چشم خیلی ها و از جمله باخ، نشان دادیم که ورزش ایران در شرایط سخت جنگی در رویداد حاضر شد و اینچنین هم موفق بود.

تاکید کردیم ایران صلح طلب است

وی به دیپلماسی های ورزشی که در جریان‌ بازی های ساحلی آسیا مورد توجه قرار گرفت، گفت: باید به کشورها اعلام می شد که اگر حمله ای صورت گرفته در راستای پاسخ به جنایات صهیونی - آمریکایی بود نه حمله به کشورها، باید اعلام می کردیم که کشوری صلح طلب هستیم.

از ۸ فینالیست ۷ طلا گرفتیم

علی نژاد همچنین به یک نکته اشاره داشت و گفت: در روز ولادت امام رضا ۸ فینالیست داشتیم که ۷ مدال طلا کسب کردیم که این را به فال نیک می گیریم. سلام‌ نظامی تیم فوتبال ساحلی بسیار زیاد مورد توجه قرار گرفت و چگونگی حضور در افتتاحیه و اختتامیه و ابراز همدردی ورزشکاران با مردم قابل توجه بود.

حمایت از وطن را در عرصه ورزش نشان دادیم

وی ضمن تقدیر از رسانه ها به خاطر پوشش بازی های ساحلی آسیا گفت: آغاز سال با لطف خدا با موفقیت کاروان ایران ‌در این بازی ها همراه بود و همین مسیر را برای بازی های آسیایی دنبال می کنیم. به هر حال قرار نیست برای حمایت و دفاع از وطن حتما کنار لانچر بود، ما هم در این عرصه حمایت از وطن را نشان دادیم.

چه اقداماتی برای ناگویا صورت گرفته است؟

علی نژاد در مورد اقدامات انجام شده برای ناگویا گفت: یک سال پیش سرپرست کاروان مشخص شد، فهرست بلند تیم ها تهیه شده و فقط چند مورد مانده که انجام می شود، رجیستری ها هم انجام شده است، ثبت نام تیم پزشکی صورت می گیرد. ۲۵ اردیبهشت جلسه آنلاینی با برگزارکنندگان بازی ها داریم، رایزنی کردیم که شرایط برایمان بهتر شود. قبل از این در کشتی کروز ظرفیت اتاق ها ۴ نفره بود که ۲ نفره شده است، در کانکس ها ظرفیت ها را بهبود بخشیدیم.

کاروان کیفی خواهد بود

وی به پرداختی اخیر ۳۰ درصدی کمیته به فدراسیون ها اشاره داشت و گفت: این اقدام در راستای حمایت از فدراسیون ها است، برای بازی های آسیایی مانند بازی های جوانان و کشورهای اسلامی و همین ساحلی کیفی خواهد بود.

سیاست کمیته ملی المپیک کیفی گرایی است

مهدی علی نژاد در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر مبنی بر این که «برخی رشته ها با وجود حمایت کمیته ملی المپیک و قرار گرفتن در سید اعزام نتوانستند در مدال آوری موفق باشند، آیا این نتیجه در اعزام یا اختصاص سهمیه به آنها برای بازیهای آسیایی ناگویا تاثیرگذار خواهد بود یا نه؟» گفت: سیاست ما سیاست کیفی گرایی است اما نگاه ما به فدراسیون ها این است که در رشته های انفرادی یک ورزشکار را داشته باشیم، می خواهیم پرچم آن رشته در ناگویا بالا باشد فارغ از مدال آوری. سه رشته ما مدال نگرفتند اما در فهرست بازی های آسیایی هستند. بسکتبال یکی از این رشته ها است که عملکرد خوبی داشت با اینکه مدال نگرفت. سنگنوردی و جوجیتسو هم جزو رشته هایی هستند که مدال نگرفتند. در مورد این رشته‌ها باید بازنگری شود.

در مورد دو رشته باید بازنگری شود

آیا این سه رشته احتمال دارد که در بازی های بعدی ساحلی در ترکیب نباشند؟ وی در پاسخ به این پرسش گفت: بسکتبال واقعا یک ثانیه شرایط را تغییر داد، جوجیتسو و سنگنوردی باید بازنگری شوند. به هر حال اعزام برخی رشته ها برای ارزیابی آنها قبل از بازی های آسیایی بود، ضمن اینکه مشکلاتی هم بود مثلا اینکه یکی از ورزشکاران جوجیتسو مشکل سربازی داشت.

تکلیف تیم فوتبال امید چه شد؟

وی در مورد تیم فوتبال امید ‌و وضعیتش برای انتخابی المپیک گفت: تصمیمی دو سال پیش گرفته شد که تمام موضوعات تیم فوتبال امید به خود فدراسیون واگذار شده است اما این مطالبه را داریم که زودتر تعیین تکلیف شود اما راهبری موضوع با خود کمیته است.

ورزشکاران با غیرت خودشان مدال می گیرند

علی نژاد در ادامه در مورد نقش نظارتی کمیته برای بازی های آسیایی در شرایط جنگی امروز و با توجه به آسیب اماکن، سرپرستی فدراسیون ها و … گفت: طبیعی است که ورزش متاثر از همه اتفاقات جنگ است و اگر در این شرایط مدال می گیرند برای غیرت خودشان است، قبل از سانیا گفتیم که می رویم که بگوییم هستیم اما همین شرایط جنگ روی انگیزه آنها تاثیر داشته است.

شرایط جنگی روی نتایج تاثیرگذار است

وی در این زمینه ادامه داد: فدراسیون ها تاثیرپذیر هستند، برخی کارهای شان متوقف شده بود اما استارت خورده است، جایگاه ما و وزارت با هم فرق دارد اما از جایگاه نظارتی خود برای رهنمود به فدراسیون ها استفاده می کنیم تا در ناگویا بهتر از هانگژو باشیم اما قطعا شرایط جنگ تاثیر دارد، ما بسیاری اعزام‌ها را از دست دادیم، خیلی ها معتقد بودند کاروان ایران قابلیت اعزام ندارد اما تلاش کردیم و برای ناگویا هم کنار وزارت و فدراسبون تلاش خواهیم داشت،

چرا بانوان در بازیهای ساحلی نبودند؟

دبیرکل کمیته ملی المپیک در مورد پرسشی که در رابطه با غیبت بانوان در سانیا مطرح شد، گفت: توسعه ورزش بانوان یکی از اهداف استراتژیک است کما اینکه در المپیک پاریس یکی از بهترین نتایج را در تاریخ المپیک ها گرفتیم، در مورد بازی های ساحلی آسیا بانوان اعزام نشدند به خاطر ملاحظات فرهنگی. کما اینکه در ۵ دوره قبل هم بانوان اعزام نشدند چون مسائل فرهنگی اولویت است حتی بالاتر از مدال. البته برای دوره آتی بازی های ساحلی آسیا امکان دارد در ۳-۲ رشته به شرط حضورشان در بازی ها و حفظ ملاحظات فرهنگی، بانوان اعزام شوند.

نگرانی در مورد انتخابات فدراسیون ها وجود ندارد

علی نژاد در مورد انتخابات فدراسیون ها گفت: قرار بود فروردین انتخابات برخی فدراسیون ها باشد که به خاطر جنگ به تعویق افتاد، هفته آینده انتخابات آغاز می شود و نگرانی در این زمینه نیست.

نقشی در فوتبال نداریم

وی همچنین در مورد جام جهانی فوتبال گفت: کمیته نقشی در این زمینه ندارد و خود فدراسیون باید تصمیم بگیرد، البته که نقش حاکمیتی هم در این زمینه تاثیر دارد.

پاکدامن در فهرست بازیهای آسیایی حضور دارد

وی در مورد وضعیت پاکدامن برای بازی های آسیایی گفت: فدراسیون شمشیربازی چیزی اعلام نکرده است، در لانگ لیست اسم پاکدامن وجود دارد، بحثی در مورد خروج از آمریکای ایشان مطرح شده بود که دیشب به من پیام داد وتاکید داشت مشکلی ندارم. با فدراسیون ها هماهنگی لازم را خواهیم داشت و تصمیمات لازم را می گیریم.

برخی کشورها غیرمنتظره بودند

علی‌نژاد با اشاره به نتایج سانیا گفت: برخی نتایج برای کشورهایی مانند چین و ژاپن غیرمنتظره بود. ایران در برخی رشته‌ها صاحب سبک است، اما در عین حال باید روند پیشرفت رقبا را نیز به‌دقت رصد کرده و از آن الگو بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: برای موفقیت و جهش در ورزش نیاز به سرمایه‌گذاری جدی داریم، اما در شرایط فعلی باید خود را با وضعیت موجود تطبیق دهیم و متناسب با آن برنامه‌ریزی کنیم؛ در غیر این صورت با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.