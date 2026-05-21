۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

به دلیل عدم صدور روادید؛

تیم ملی شمشیربازی سابر به کاپ جهانی مصر اعزام نشد

عدم صدور ویزا، سابریست‌های کشورمان را از حضور در کاپ جهانی مصر محروم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، سابریست‌های کشورمان که بیش از ۴۵ روز است در کمپ تمرینی کریستین بائو حضور دارند و تمرینات پرفشاری را در ایتالیا سپری کردند، به دلیل عدم صدور روادید، حضور در کاپ جهانی مصر را از دست دادند.

سابریست‌های کشورمان به همراه کادرفنی از این کمپ تمرینی و اردوی مشترک نهایت بهره را برده بودند اما عدم صدور روادید سابریست های کشورمان را از حضور در این رقابتها محروم کرد.

به این ترتیب سابریست های کشورمان بزودی از ایتالیا به ایران برمیگردند تا تمرینات و اردوها را در کشورمان پیگیری کنند و آماده رقابت‌های بعدی شوند.

کاپ جهانی مصر از صبح فردا آغاز خواهد شد.

