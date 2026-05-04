کسب ۹ طلا از ۱۰ مدال قطعا اتفاقی نیست/ ورزشکاران مشکلات زیادی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره بازی های ساحلی آسیا در حالی بعد از ٩ روز رقابت میان ورزشکاران کشورهای شرکت کننده در سانیا به پایان رسید که کاروان «شهدای ناو دنا» با ۱۰ مدال شامل ۹ طلا و یک نقره بعد از کاروان ورزش چین و تایلند در رده سوم جدول توزیع مدال ها ایستاد.

آرش فرهادیان سرپرست کاروان‌ اعزامی به این‌ دوره بازی ها در نشست خبری که امروز (دوشنبه ۱۴ اردیبهشت) در محل کمیته برگزار شد، در مورد عملکرد این کاروان توضیح داد.

فرهادیان در آغاز صحبت هایش از رسانه ها بابت پوشش بازی های ساحلی آسیا که به انعکاس اخبار موفقیت کاروان ایران در این باری ها، کمک کرد، تقدیر داشت.

وی گفت: وقتی اردوها در مراحل پایانی قرار داشت و ورزشکاران باید به اوج آمادگی می رسیدند، اردوها تعطیل شد، به همین دلیل بعضا به صورت انفرادی در محل سکونت خود تمرینات شان را دنبال می کردند.

سرپرست کاروان ایران گفت: این شد که با هماهنگی کمیته وحمایت شورای المپیک آسیا، ۱۰ روز زودتر عازم سانیا شدیم اما چینی ها آمادگی کامل پذیرش زودهنگام ما را نداشتند و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرد. برای بسکتبال توپ گرفتیم، سنگنوردی را به خارج از شهر فرستادیم و ….

وی ادامه داد: با همه اینها و با کمک و حمایت کمیته ملی المپیک، کاروان ایران با مشکل مالی و فنی مواجه نشد. همه در کنار هم بودیم وحتی آقای علی نژاد نه به عنوان دبیر کمیته، مانند یک عضو کاروان کنار مان بود. ورزشکاران به دور از هر حاشیه ای در میدان حاضر شدند.

سرپرست کاروان ایران تاکید کرد: شاید کسب یک‌ یا دو مدال اتفاقی باشد اما کسب ۹ طلا از ۱۰ مدال قطعا اتفاقی نیست، ما کنار ورزشکاران بودیم و بعضا باید در روز چند بار لباس عوض می کردیم.

فرهادیان در پاسخ به پرسشی که در مورد چگونگی اعزام کاروان و زیارتی بودن ویزا مطرح شد، گفت: وقتی کاری انجام می شود باید درصدی ضریب خطا برای آن گذاشت، کار ما بدون اشکال نبود اما این نکته خیلی حاد نبود. می خواستیم به صورت زمینی از باجگیران خارج شویم و پیش بینی خیلی مشکلات را داشتیم، در مسیر یکی از راننده ها مسیر را اشتباه رفت اما چون پیش بینی این مشکلات را کرده بودیم، با مسئله حادی مواجه نشدیم، وقتی رسیدیم در مورد خروج برخی ورزشکاران مشکل بود که تلفنی حل شد، در هر صورت بدون ایراد نیستیم اما ان شالله معدل کار خوب بوده باشد.

فرهادیان در پایان گفت: کلا کادر سرپرستی ما ۴ نفر بود اما واحدهای مختلف در مرکز نظارت، واحد بین الملل و … به ما کمک کردند، شخص علی نژاد وقتی وارد سانیا شد مانند یک عضو کادر سرپرستی کمک کرد نه دبیرکل. آقای خسروی وفا قبل اعزام ها تاکید داشت که حتی با یک نفر هم باید اعزام شویم. در هر صورت از همه کسانی که کمک حال بودند، تشکر می کنم.