۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

برگزاری آیین «کومسای» در هورامان

سنندج – مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان از برگزاری مراسم آیینی «کومسای» در روز ۱۸ اردیبهشت‌ماه در منطقه جهانی هورامان با حضور گردشگران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از برگزاری یکی از آیین‌های سنتی این منطقه در روزهای آینده خبر داد و اظهار کرد: مراسم آیینی سنتی «کومسای» روز جمعه ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در منطقه جهانی هورامان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این منطقه افزود: ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان و برخورداری از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، این منطقه را به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تبدیل کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان ادامه داد: آیین «کومسای» از جمله برنامه‌هایی است که هر ساله در نیمه اردیبهشت‌ماه با شکوه خاصی در این منطقه برگزار می‌شود و مورد استقبال گردشگران قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد: این مراسم در محوطه‌ای مجاور زیارتگاه پیرشالیار برگزار شده و گردشگران داخلی و خارجی در آن حضور خواهند داشت.

طالب‌نیا با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده گفت: برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات، اجرای موسیقی سنتی از جمله دف‌نوازی و شمشال‌نوازی و همچنین شعرخوانی از جمله بخش‌های این آیین است.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری در استان افزود: تلاش داریم با همکاری مردم، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، خدمات مناسبی به گردشگران ارائه دهیم تا زمینه حضور مجدد آنان در استان فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان خاطرنشان کرد: مراسم «کومسای» به‌عنوان یکی از رویدادهای مهم فرهنگی منطقه هورامان، در سال‌های اخیر در تقویم گردشگری کشور ثبت شده و ظرفیت معرفی بیشتر این منطقه در سطح ملی و بین‌المللی را دارد.

