به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، علیرضا عنایتی که به همراه زرنگار برای استقبال از مسئولان عالیرتبه حج کشورمان به مدینه منوره سفر کرده بود، در معیت این هیئت با حضور در مسجد شجره با اولین گروه از کاروانهای ایرانی که عازم مکه مکرمه بودند، دیدار و گفتگو کرد.
سفیر ایران در عربستان سپس با حضور در بعثه مقام معظم رهبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ابعاد روابط تهران- ریاض بسیار گسترده است و ما مناسبات خود را با طرف سعودی در چارچوبهای مختلف، از جمله رایزنیهای مستمر وزرای خارجه دو کشور ادامه میدهیم.
وی با اشاره به از سرگیری مناسبات دیپلماتیک در سال ۲۰۲۳، خاطرنشان کرد: خوشبختانه موضوع عمره مفرده نیز مجدداً آغاز شده و زائران ایرانی اکنون امکان تشرف به بیتالله الحرام، مسجد نبوی و زیارت ائمه بقیع را یافتهاند.
عنایتی همچنین از همراهی و مساعدت مقامات سعودی در ارائه خدمات به زائران ایرانی تحت عنوان «خادمین حرمین» قدردانی کرد.
سفیر ایران در ریاض با تجلیل از زحمات سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری، تصریح کرد: علیرغم مشکلات موجود، امسال ظرفیت پذیرش ۳۰ هزار حاجی برای اعزام به عربستان فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه حج امسال با حدود یکسوم ظرفیت معمول برگزار میشود، ابراز امیدواری کرد که این مراسم با شایستگی کامل برگزار شده و زائران با سلامت به کشور بازگردند.
عنایتی درباره وضعیت صدور روادید باقیمانده نیز تأکید کرد که موارد محدود باقیمانده به کشور میزبان منعکس شده است و با آماده بودن مدارک، انتظار میرود روادید این افراد نیز به زودی صادر شود تا تمامی زائران واجد شرایط بتوانند مناسک خود را به جا آورند.
