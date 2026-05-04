۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

بری: اولویت ما توقف جنگ قبل از هر اقدام سیاسی است

رئیس پارلمان لبنان بر لزوم توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور قبل از آغاز هر روند سیاسی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد، قبل از آتش بس در لبنان مذاکره ای در کار نخواهد بود.

وی اضافه کرد: اولویت ما توقف جنگ قبل از هر گونه حرکت سیاسی است. هر مذاکره ای بدون تضمین توقف تجاوزات دشمن مردود است.

بری تصریح کرد: تاکید داریم که امتیازات رایگان در پرونده مذاکرات داده نخواهد شد. ما نسبت به دل بستن به وعده های غیر قابل قبول در خصوص جنوب لبنان هشدار می دهیم.

وی همچنین در گفتگو با الشرق الاوسط گفت: مذاکرات زیر آتش فایده ای ندارد. آتش بس ادعایی به تل آویو فرصت داد تا به تجاوزات خود علیه لبنان و کشتارهای بی سابقه ادامه دهد.

