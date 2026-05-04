۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

جنگ مستقیم نظامیان صهیونیست با مبارزان حزب الله در جنوب لبنان 

منابع رسانه‌ای لبنان و رژیم صهیونیستی از رویارویی مستقیم مبارزان حزب الله لبنان با عناصر تیپ ویژه ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خبر دادند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه صهیونیست «حدشوت بزمان» گزارش داد که حزب ‌الله یک یگان از تیپ گولانی را در جنوب لبنان هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش مبارزان حزب ‌الله لبنان، یک یگان از تیپ ویژه گولانی ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان هدف قرار داده‌اند.

گزارش این رسانه صهیونیستی به تلفات احتمالی این حمله اشاره‌ای نکرده است.

در همین حال، خبرنگار شبکه المنار از وقوع درگیری‌های شدید میان مبارزان مقاومت و ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف منطقه وادی راج در محدوده دیر سریان و زوطر در جنوب لبنان خبر داد. بر اساس این گزارش، این درگیری‌ها با استفاده از سلاح‌های سبک و گلوله‌های مستقیم در جریان است.

طبق اطلاعات اولیه، نیروهای مقاومت موفق به وارد کردن تلفات قطعی شامل کشته و زخمی در میان نظامیان اسرائیلی شده‌اند و درگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

منابع رسمی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی هیچ خبری در خصوص تعداد کشته‌ها و زخمی‌های احتمالی ارتش اسرائیل در این پاتک منتشر نکرده اند.

