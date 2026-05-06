۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۴

بری: امیدواریم مذاکرات ایران و آمریکا با نتیجه مثبت به پایان برسد

رئیس پارلمان لبنان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ایران و آمریکا به زودی با نتیجه مثبتی به پایان برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان امروز چهارشنبه گفت که عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که لبنان بخشی از هر توافق ایران با آمریکا برای آتش بس است.

وی گفت: هر گونه توافق لبنان با اسرائیل به ضمانت نیاز دارد چرا که اسرائیل به تعهدات خود پایبند نیست.

نبیه بری تصریح کرد: اسرائیل توافق آتش بس را به وجود پایبندی حزب الله به آن نقض کرد.

رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد که لبنان به وحدت داخلی و کشورهای عربی در شرایط کنونی اتکا دارد.

او بیان کرد که روابط او با ریاست جمهوری و نخست وزیر مستحکم و برای تثبیت ثبات مهم است.

نبیه بری ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ایران و آمریکا به زودی با نتیجه مثبتی به پایان برسد.

