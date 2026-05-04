۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۲

روزنامه عبری: سامانه جدید برای مقابله با پهپادهای لبنان ناکارآمد است

یک روزنامه عبری زبان به ناکارآمدی سامانه جدید رژیم صهیونیستی برای مقابله با پهپادهای حزب الله اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت اذعان کرد، ارتش رژیم صهیونیستی یک سامانه جدید را برای مقابله با پهپادهای حزب الله در جنوب لبنان مستقر می کند؛ سامانه ای که پیشتر ناکارآمدی خود را نشان داده است.

پیشتر رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که که پهپادهای مجهز به سیستم ارتباطی فیبر نوری، به چالشی جدی برای ارتش اشغالگر در جنوب لبنان تبدیل شده‌اند.

روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» این پهپادها را «بزرگ‌ترین دردسر» فعلی ارتش اشغالگر در جنوب لبنان عنوان کرده است.

نیروهای حزب الله اسلحه جدیدی علیه نیروهای رژیم صهیونیستی به کار گرفته که در واقع پهپاد کوچکی است که با کابل های فیبر نوری به عرض نخ دندان کنترل می شود تا از ردیابی الکترونیکی اجتناب کند.

این پهپادها کوچک، به سختی قابل ردیابی و مرگبار هستند.

