خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها؛ در سال‌های اخیر، صنعت دامپروری کشور با چالش‌هایی همچون کاهش بهره‌وری، نوسانات تولید و ضعف در مدیریت گله‌های مردمی مواجه بوده است. این شرایط ضرورت اجرای طرح‌های نوین و علمی را بیش از گذشته نمایان کرده است. شهرستان سامان نیز به‌عنوان یکی از قطب‌های دامداری چهارمحال‌وبختیاری، نیازمند برنامه‌هایی هدفمند برای ارتقای تولیدات دامی و افزایش درآمد دامداران است.

آغاز رسمی پروژه «بهبود راندمان تولید مثل در دام سبک» در این شهرستان، پاسخی عملی به همین نیازهاست؛ طرحی که با تکیه بر دانش اصلاح نژاد و تکنیک‌های همزمان‌سازی، تلاش می‌کند چرخه تولید را در گله‌های گوسفندی بهبود بخشد. این پروژه از ابتدای سال جاری کلید خورده و اکنون وارد مرحله اجرایی شده است.

تمرکز این طرح بر مدیریت هوشمند گله‌ها، نشان‌دهنده تغییر رویکرد از دامداری سنتی به دامپروری علمی است؛ تغییری که می‌تواند آینده تولیدات دامی منطقه را متحول کند. اجرای آزمایشی طرح بر روی ۱۰۰ رأس دام، نخستین گام در مسیر توسعه‌ای بزرگ‌تر است که هدف نهایی آن رسیدن به ۶۰۰۰ رأس دام در فاز عملیاتی است.

اهمیت این پروژه تنها در افزایش تعداد دام یا بهبود تولید مثل خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به‌طور مستقیم بر معیشت دامداران، پایداری تولید و کاهش هزینه‌های اقتصادی اثرگذار خواهد بود. استفاده از روش‌های نوین اصلاح نژاد، می‌تواند کیفیت نسل‌های بعدی دام را ارتقا داده و بهره‌وری را چند برابر کند.

با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی شهرستان سامان، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد. این پروژه نه‌تنها به‌عنوان یک برنامه فنی، بلکه به‌عنوان یک حرکت توسعه‌ای و اقتصادی، نقش مهمی در آینده دامپروری استان ایفا خواهد کرد.

آغاز به کار پروژه بهبود راندمان تولید مثل در دام سبک در شهرستان سامان

مصطفی کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پروژه بهبود راندمان تولید مثل در دام سبک با هدف مدیریت هوشمند گله‌های مردمی و افزایش بهره‌وری، به‌طور رسمی در شهرستان سامان آغاز به کار کرد. این طرح که از ابتدای سال جاری کلید خورده است، با تمرکز بر تکنیک‌های نوین اصلاح نژاد و همزمان‌سازی، در پی ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات دامی در این منطقه است.



سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سامان گفت: این پروژه در حال حاضر با موفقیت بر روی ۱۰۰ رأس گوسفند در شهرستان سامان اجرا می‌شود و قرار است تا پایان برنامه تعریف شده توسط مرکز اصلاح نژاد کشور، گسترش یابد. هدف نهایی این طرح، رسیدن به حجم عملیات ۶۰۰۰ رأس دام بوده که نشان‌دهنده عزم جدی مسئولین برای تحول در صنعت دامپروری منطقه است.



کبیری در تشریح اهداف این طرح افزود: این اقدام گامی مهم در راستای توسعه صنعت دامپروری شهرستان محسوب می‌شود و می‌تواند به بهبود معیشت دامداران کمک کند. ما انتظار داریم با اجرای این طرح، شاهد افزایش چشمگیر بهره‌وری و بهبود تولیدات دامی در شهرستان باشیم.

وی با اشاره به اهمیت این طرح در توسعه دامپروری شهرستان افزود: اجرای این پروژه می‌تواند نقطه عطفی در تغییر الگوی تولید باشد. به گفته او، استفاده از روش‌های علمی در مدیریت گله‌ها، علاوه بر افزایش تولید، باعث کاهش تلفات و بهبود کیفیت نسل‌های بعدی دام خواهد شد.

کبری تأکید کرد: این طرح تنها یک برنامه کوتاه‌مدت نیست، بلکه بخشی از یک مسیر بلندمدت برای ارتقای صنعت دامپروری است. او گفت که با اجرای کامل این پروژه، دامداران می‌توانند به درآمد پایدارتر و هزینه‌های کمتر دست یابند.

سرپرست جهاد کشاورزی سامان همچنین از حمایت‌های مرکز اصلاح نژاد کشور قدردانی کرد و گفت: با همراهی دستگاه‌های تخصصی، امیدواریم این طرح به‌عنوان یک الگوی موفق در سطح ملی معرفی شود و زمینه توسعه بیشتر در استان فراهم گردد.

همزمان‌سازی تولید مثل، یکی از روش‌های نوین و مؤثر در مدیریت گله است

مجید چهلگردی کارشناس امور دام جهاد کشاورزی شهرستان سامان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هدف اصلی از اجرای این پروژه، افزایش راندمان تولید مثل از طریق همزمان‌سازی و بهبود مدیریت تولید مثل است. این طرح می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نتایج ملموسی برای دامداران داشته باشد.

وی با تشریح جزئیات فنی طرح افزود: همزمان‌سازی تولید مثل، یکی از روش‌های نوین و مؤثر در مدیریت گله است که امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای زایش، تغذیه و فروش دام را فراهم می‌کند. این روش به دامداران کمک می‌کند تا چرخه تولید خود را منظم‌تر و اقتصادی‌تر کنند.

چهلگردی تأکید کرد: اجرای این طرح در سامان، علاوه بر افزایش درآمد دامداران، می‌تواند کیفیت تولیدات دامی را نیز ارتقا دهد. به گفته او، استفاده از تکنیک‌های اصلاح نژاد، موجب بهبود ویژگی‌های ژنتیکی دام‌ها و افزایش بازدهی آن‌ها خواهد شد.

این کارشناس امور دام همچنین اظهار داشت: موفقیت این طرح می‌تواند الگویی برای سایر شهرستان‌ها باشد. اگر این پروژه به هدف ۶۰۰۰ رأس دام برسد، می‌توانیم شاهد یک تحول جدی در مدیریت گله‌های مردمی در سطح کشور باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای پروژه بهبود راندمان تولید مثل دام سبک در شهرستان سامان، گامی مهم در مسیر علمی‌سازی دامپروری و افزایش بهره‌وری در این منطقه است.

این طرح با تکیه بر روش‌های نوین اصلاح نژاد و مدیریت هوشمند گله‌ها، می‌تواند به افزایش درآمد دامداران، بهبود کیفیت تولیدات و کاهش هزینه‌های تولید منجر شود. با توجه به هدف‌گذاری ۶۰۰ رأس دام، این پروژه ظرفیت آن را دارد که به یک الگوی ملی تبدیل شود و مسیر توسعه پایدار دامپروری را در استان و کشور هموار کند.