به گزارش خبرگزاری مهر، حامد گودرزی از اجرای مجموعهای گسترده از پروژههای ایمنسازی و ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان فارس خبر داد و اظهار کرد: در راستای افزایش ضریب ایمنی راهها، جلوگیری از وقوع تصادفات رخبهرخ و واژگونی و ارتقای ایمنی کاربران جادهای، نصب و اجرای حفاظهای بتنی (نیوجرسی) در مقاطع پرتگاهی، بخشهای حادثهخیز و پرتردد استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: تاکنون بخش قابلتوجهی از این عملیات اجرا شده و محورهای اصلی و شریانی استان که با حجم بالای ترافیک و احتمال بروز حوادث بیشتری مواجه هستند، در اولویت قرار داشتهاند. تمامی این اقدامات نیز بر اساس استانداردهای فنی انجام شده است.
سرپرست اداره نگهداری علائم و توسعه ایمنی راهها همچنین از اجرای عملیات خطکشی در بیش از ۱۰ هزار و ۵۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: این طرح در محورهای اصلی، فرعی و روستایی با هدف افزایش دید رانندگان، ساماندهی عبور و مرور و ارتقای سطح ایمنی اجرا میشود و همزمان، نصب و بهروزرسانی علائم و تجهیزات ایمنی نیز بهصورت مستمر در حال انجام است.
گودرزی در ادامه از تکمیل و بهرهبرداری چندین پروژه روشنایی در نقاط حادثهخیز خبر داد و افزود: اجرای روشنایی در محدوده سهراهی زریندشت به طول ۳.۵ کیلومتر، بلوار ورودی جنتشهر به طول ۱.۸ کیلومتر، محدوده روستای گودشانه در محور داراب–فسا و همچنین محور جهرم و حدفاصل تقاطع فرودگاه تا پل زیرگذر محور لار–جهرم از جمله این پروژههاست.
وی با تأکید بر تداوم این اقدامات گفت: توسعه زیرساختهای ایمنی راهها از اولویتهای اصلی اداره کل است و پروژههای ایمنسازی، نصب گاردریل، اصلاح نقاط حادثهخیز و ارتقای علائم و تجهیزات ایمنی در طول سال بهصورت مستمر دنبال میشود.
گودرزی در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به علائم و رانندگی با سرعت مطمئنه، در حفظ ایمنی خود و سایر کاربران جادهای کوشا باشند.
