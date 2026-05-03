اجرای همزمان ۳۰ پروژه راهداری فارس از ابتدای سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی قایمی از آغاز و اجرای پروژه‌های این اداره کل در حوزه راهداری از ابتدای سال جاری خبر داد و اعلام کرد که هم‌اکنون ۳۰ پروژه مهم به‌صورت همزمان در سطح استان فعال است.

وی با بیان جزئیات این طرح‌ها اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶ پروژه در حوزه روکش و نگهداری رویه آسفالت، ۲۲ پروژه در بخش ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی و ۲ پروژه در حوزه ساخت و نگهداری ابنیه فنی آغاز به کار کرده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس افزود: تا پایان اردیبهشت‌ماه نیز ۱۵ پروژه دیگر به مجموعه طرح‌های فعال استان افزوده خواهد شد.

قایمی تصریح کرد: از مجموع پروژه‌های در حال اجرا، ۱۱ پروژه مربوط به محورهای مهم و پرتردد است.