ملت ایران برای دفاع از عزت و استقلال به میدان آمده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ضیاءالدین آقاجان‌پور، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در تجمع شبانه مردم در میدان المپیک با اشاره به حضور گسترده مردم در خیابان‌ها، تأکید کرد: ملت ایران برای دفاع از استقلال، عزت و شرف خود در برابر تجاوز بیگانگان به میدان آمده‌اند.

وی با بیان اینکه حضور مردم در سراسر کشور حامل پیام روشن ایستادگی در برابر نظام سلطه است، اظهار داشت: منطق ملت ایران همان منطق قرآن است؛ «نه ظلم می‌کنیم و نه زیر بار ظلم می‌رویم» و بر همین اساس، هرگز تسلیم زورگویی مستکبران نخواهیم شد.

آقاجان‌پور با اشاره به جنایات دشمنان در حمله به کشور، گفت: دشمنان با بمب و موشک، رهبر شهید، فرماندهان عالی، وزیر دفاع و مردم بی‌گناه را هدف قرار دادند، اما ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا و شعار «هیهات من‌الذله» ایستاده و مقاومت را ادامه خواهد داد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با تأکید بر اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: نیروهای مسلح در اوج آمادگی و اقتدار قرار دارند و پاسخ‌های قاطع به دشمنان، بخشی از توانمندی‌های دفاعی کشور را به نمایش گذاشته است.

وی در ادامه با اشاره به توصیه‌های رهبر شهید، خاطرنشان کرد: مسیر تقویت قدرت دفاعی و تولید اقتدار باید با قوت ادامه یابد تا دشمنان جرأت تعرض به کشور را نداشته باشند.

آقاجان‌پور در پایان با تأکید بر پیروزی ملت ایران افزود: با اتکا به ایمان، وحدت و حضور مردم، آینده از آن ملت ایران است و این مسیر تا تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامی با قدرت ادامه خواهد یافت.