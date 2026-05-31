سربازی زاده: ایران نماد مقاومت و عزت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سعید سربازی‌زاده در مراسم بزرگداشت شهیدان محمد پاکپور و غلامرضا سلیمانی که با حضور گسترده مردم و جانفدایان انقلاب اسلامی در شهرستان بستک برگزار شد، با تاکید بر قدرت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز توانسته با تکیه بر ایمان، مقاومت و رهبری حکیمانه، در برابر قدرت‌های بزرگ جهان ایستادگی کند و اقتدار خود را به نمایش بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران با تقدیم شهدا و ایثارگری‌های فراوان، مسیر عزت و استقلال را با قدرت ادامه داده و همین روحیه مقاومت، کشور را به جایگاهی رسانده که دشمنان در برابر اراده ملت ایران ناکام مانده‌اند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، حضور گسترده مردم در صحنه را یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتدار ملی دانست و تصریح کرد: حضور مردم در میدان، نشانه حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، فرماندهان نظامی و تصمیمات مسئولان کشور است و این همراهی و همدلی، پشتوانه اصلی نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور ادامه داد: ملت ایران با وحدت، بصیرت و مقاومت، مسیر پیروزی را ادامه خواهد داد و به فضل الهی، آینده‌ای روشن در انتظار این ملت بزرگ است.