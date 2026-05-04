آرش میراسماعیلی: تمام جودوکاران برای ما ارزشمند و مایه افتخار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو به همراه محمد بابایی سرپرست فدراسیون ورزشهای نابینایان و کمبینایان و همچنین خسرو گلکار رئیس انجمن جودو نابینایان روز دوشنبه با حضور در سالن شهید کبکانیان، از روند آمادهسازی تیم ملی جودو نابینایان که خود را برای حضور در مسابقات قزاقستان آماده میکند، بازدید کردند.
در جریان این بازدید، مسئولان ضمن گفتوگو با اعضای کادر فنی و ملیپوشان، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت آمادگی جسمانی و فنی ورزشکاران قرار گرفتند و بر اهمیت حمایت همهجانبه از این تیم تأکید کردند.
آرش میراسماعیلی با قدردانی از تلاشهای کادر فنی و ورزشکاران، اظهار داشت: «تمامی جودوکاران کشور، اعم از تیم ملی، نابینایان، ناشنوایان و سایر بخشها، برای ما ارزشمند هستند و موفقیت هر یک از آنها مایه افتخار جامعه جودو است. ما همواره با شور و اشتیاق، موفقیت و مدالآوری این عزیزان را دنبال میکنیم.»
وی با تأکید بر روحیه همدلی در خانواده جودو افزود: «همه ما عضو یک خانواده هستیم و بیتردید مدال شما، مدال همه ماست. امیدوارم در مسابقات پیشرو با درخشش خود نتایج ارزشمندی کسب کرده و با افتخارآفرینی پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورید.»
در پایان این بازدید، مسئولان با آرزوی موفقیت برای ملیپوشان، بر تداوم حمایتها و فراهمسازی شرایط مطلوب برای حضور قدرتمند این تیم در رقابتهای بینالمللی تأکید کردند.
نظر شما