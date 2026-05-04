به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح دوشنبه در نشست وبیناری مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزیر، با اشاره به اهمیت راهبردی مرزهای شرقی کشور، بر ضرورت تقویت زیرساختها و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای این منطقه برای توسعه تجارت خارجی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه استانهای شرقی بهویژه خراسان جنوبی از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه تجارت مرزی برخوردارند، گفت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه روابط با همسایگان شرقی از جمله افغانستان و پاکستان، این منطقه میتواند به یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.
ذاکریان با اشاره به عملکرد تجاری استان در ابتدای سال جاری افزود: در فروردینماه، واردات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱۹۳ درصد و صادرات نیز ۶۱ درصد رشد داشته است که این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای مرزهای شرقی در توسعه مبادلات تجاری است.
وی ادامه داد: وجود بازارچههای مرزی و گمرکات فعال در استان، بستر مناسبی برای افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه فراهم کرده و در صورت تقویت زیرساختها، این ظرفیت میتواند بهمراتب بیش از وضعیت فعلی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد بینالمللی مشترک میان ایران، افغانستان و چین، تصریح کرد: این طرح میتواند نقش مهمی در تبدیل شرق کشور به یک هاب تجاری منطقهای ایفا کند و مسیرهای جدیدی برای ارتباط با بازارهای جهانی فراهم سازد.
وی با تأکید بر شرایط خاص منطقه و موقعیت ژئواکونومیک شرق کشور افزود: خراسان جنوبی میتواند بهعنوان گذرگاهی امن برای توسعه مراودات تجاری با افغانستان و از آن مسیر با سایر کشورها عمل کند و این موضوع نیازمند نگاه ویژه در سطح ملی است.
ذاکریان همچنین خاطرنشان کرد: بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای مرزی، علاوه بر افزایش صادرات و واردات، میتواند در ایجاد اشتغال، رونق تولید و تقویت معیشت مردم منطقه نقشآفرین باشد.
وی خواستار توجه جدیتر به توسعه زیرساختهای مرزی، تسهیل فرآیندهای تجاری و حمایت از طرحهای راهبردی در شرق کشور شد تا زمینه برای جهش اقتصادی از این مسیر فراهم شود.
