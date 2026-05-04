بازدید مستمر از مراکز عرضه در استان بوشهر؛ ۱۶۰۰ پرونده تخلف تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن اسماعیل پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تشدید بازرسی‌های میدانی، ارتقای نظارت بر بازار و برخورد قاطع با متخلفان اقدامات خوبی در استان بوشهر صورت گرفته است.

معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اضافه کرد: طی سال گذشته ۲۲ هزار و ۷۴۹ مورد بازرسی از نحوه عرضه کالا و خدمات در سطح استان بوشهر انجام شد.

وی بیان کرد: در نتیجه این بازرسی‌ها، هزار و ۶۲۶ فقره پرونده تخلف به ارزش ۱۸۶ هزار و ۹۲۰ میلیون ریال شامل گرانفروشی، کم فروشی، عدم عرضه ، تقلب و غیره تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

اسماعیل پور افزود: در طول سال گذشته از مجموع ۲۲ هزار و ۷۴۹ مورد بازرسی ها تعداد هفت هزار و ۷۶۷ مورد مربوطه به گشت های مشترک نظارت با همکاری دستگاه های اجرایی نظیر جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، مرکز بهداشت غذاو دارو ، اداره کل بازرسی استان و اتاق اصناف بوده است.

اسماعیل پور عنوان کرد: طی سال گذشته در حوزه قاچاق کالا و ارز تعداد چهار هزار و ۵۵۰ مورد گشت نظارتی صورت گرفته که در همین خصوص تعداد ۲۱ پرونده قاچاق به ارزش ۳۱ هزار و ۱۴۶ میلیون ریال برای رسیدگی به تخلفات مربوطه تشکیل و مطابق با ضوابط و مقررات به مراجع ذی صلاح ارسال شده است.

وی در ادامه گفت: در راستای پاسخگویی مستمر به مراجعین ، هزار و ۷۲۰ مورد گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ (حوزه رسیدگی به شکایات مردمی ) دریافت و مورد بررسی قرار گرفته است.