به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، ناوشکن‌های ایالات متحده آمریکا، ساعاتی قبل با خاموش کردن رادارهای خود در دریای عمان، قصد نزدیک شدن به تنگه هرمز را داشتند که بلافاصله پس از روشن کردن رادارهای خود، کشف و با اخطار رادیویی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر مخاطرات نقض آتش‌بس مواجه شدند.

دلاورمردان ارتش پس از بی توجهی ناوشکن‌های آمریکایی، در اخطاری مجدد، صراحتا اعلام کردند که هرگونه تلاش برای ورود به تنگه هرمز، نقض آتش بس تلقی شده و با واکنش نیروهای دریایی مواجه خواهد شد.

در این مرحله و به‌دنبال بی‌توجهی ناوشکن‌های آمریکایی صهیونی به اخطار اولیه، نیروی دریایی ارتش، با شلیک تیرِ اخطار موشک‌های کروز، راکت و پهپادهای رزمی در حوالی شناورهای دشمن متجاوز، هشدار داد؛ مسئولیت و عواقب مخاطره‌آمیز این‌گونه اقدامات، متوجه دشمن متخاصم خواهد بود.