۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

ارتش: با شلیک موشک‌های کروز به ناوشکن‌های آمریکایی اخطار دادیم

ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد: ناوشکن‌های آمریکا با خاموش کردن رادارها در دریای عمان به‌سوی تنگه هرمز حرکت کردند که پس از کشف، با اخطار رادیویی و سپس تیر اخطار نیروی دریایی ارتش روبه‌رو شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، ناوشکن‌های ایالات متحده آمریکا، ساعاتی قبل با خاموش کردن رادارهای خود در دریای عمان، قصد نزدیک شدن به تنگه هرمز را داشتند که بلافاصله پس از روشن کردن رادارهای خود، کشف و با اخطار رادیویی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر مخاطرات نقض آتش‌بس مواجه شدند.

دلاورمردان ارتش پس از بی توجهی ناوشکن‌های آمریکایی، در اخطاری مجدد، صراحتا اعلام کردند که هرگونه تلاش برای ورود به تنگه هرمز، نقض آتش بس تلقی شده و با واکنش نیروهای دریایی مواجه خواهد شد.

در این مرحله و به‌دنبال بی‌توجهی ناوشکن‌های آمریکایی صهیونی به اخطار اولیه، نیروی دریایی ارتش، با شلیک تیرِ اخطار موشک‌های کروز، راکت و پهپادهای رزمی در حوالی شناورهای دشمن متجاوز، هشدار داد؛ مسئولیت و عواقب مخاطره‌آمیز این‌گونه اقدامات، متوجه دشمن متخاصم خواهد بود.

محسن صمیمی

    • IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      نباید به دریای عمان وارد بشن چه برسه به تنگه ی هرمز. الان در جنگیم و ورود آن ها یعنی نقض آتش بس
      • FR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
        تروریست های امریکایی از همان ثانیه های اول از حسن نیت ایران سوء استفاده کرده و آتش بس را نقض کردند. محاصره ی دریایی ایران نقض آتش بس بود، اعزام نیروهای اضافی هم همین طور، که در تمام این دوره ی به اصطلاح آتش بی هرگز متوقف نشده. ان شاء الله اینبار اما درسی اساسی که به شیاطین داده خواهد شد که دیگر خیال تجاوز و زورگویی علیه ایران را به ذهن خود راه ندهند.
    • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      فقط اگر زده باشند یعنی کار درست!
    • م. راد FR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      تروریست های امریکایی از همان ثانیه های اول از حسن نیت ایران سوء استفاده کرده و آتش بس را نقض کردند. محاصره ی دریایی ایران نقض آتش بس بود، اعزام نیروهای اضافی هم همین طور، که در تمام این دوره ی به اصطلاح آتش بی هرگز متوقف نشده. ان شاء الله اینبار اما درسی اساسی به این شیاطین داده خواهد شد که دیگر خیال تجاوز و زورگویی علیه ایران را به ذهن خود راه ندهند.

