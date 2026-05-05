حبیب‌الله قربانی‌مهر معاون پرورشی و فرهنگی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط اجتماعی کشور و ضرورت توجه به نسل دانش‌آموز، اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی ما در تهران، ایجاد بستر گفت‌وگو میان نسل‌ها و شنیده شدن صدای دانش‌آموزان است. در همین راستا، جلسات متعددی با حضور نخبگان قرآنی، فرهنگی، ورزشی و هنری برگزار شده است.

وی افزود: در نشست‌های اخیر، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران به‌صورت مستقیم با ۶۰ تا ۷۰ دانش‌آموز دیدار کرده و دانش‌آموزان بدون واسطه دیدگاه‌ها و مسائل خود را مطرح کرده‌اند. این روند باید در مدارس نیز گسترش یابد تا دانش‌آموزان احساس دیده شدن و اثرگذاری داشته باشند.

قربانی‌مهر با اشاره به ابلاغ بخشنامه‌هایی در حوزه مشارکت دانش‌آموزی گفت: راه‌اندازی تریبون‌های آزاد و تقویت رادیو مدرسه از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد تا دانش‌آموزان بتوانند ایده‌ها، نظرات و حتی نقدهای خود را مطرح کنند و در شناسایی و حل مسائل مدرسه نقش‌آفرین باشند.

وی ادامه داد: افزایش نشاط و شادابی در مدارس نیز از دیگر اولویت‌هاست. در همین راستا، طرح «امیدانه» به‌صورت پایلوت در ۶۰ مدرسه شهر تهران از قبل جنگ رمضان در حال اجراست. این مدارس بر اساس شاخص‌هایی مانند آسیب‌های اجتماعی، نتایج غربالگری روان‌شناختی و میزان نیاز به خدمات مشاوره انتخاب شده‌اند.

معاون پرورشی و فرهنگی شهر تهران تصریح کرد: در قالب این طرح، اقداماتی همچون تجهیز مدارس، برگزاری اردوهای رایگان، توسعه فضاهای ورزشی از جمله احداث زمین‌های چمن مصنوعی و افزایش امکانات بازی در حال انجام است. همچنین تلاش شده با ورود بازی‌های جدید و برنامه‌های فرهنگی، محیط مدارس به‌روزتر و جذاب‌تر شود.

وی خاطرنشان کرد: این طرح از آبان‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و جلسات شورای راهبردی نیز به‌صورت میدانی در همین مدارس برگزار می‌شود.

قربانی‌مهر در پایان تأکید کرد: تعلیم و تربیت صرفاً وظیفه آموزش و پرورش نیست و همه دستگاه‌ها باید به‌عنوان شرکای تربیتی وارد میدان شوند تا بتوان با استفاده از ظرفیت‌های موجود، آینده بهتری برای دانش‌آموزان و کشور رقم زد.