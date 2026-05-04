دستگیری ۴ سارق در دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان دورود با انجام اقدامات پلیسی هدفمند در سطح شهرستان، موفق شدند چهار سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

متهمان در جریان تحقیقات پلیس، به ارتکاب ۵ فقره انواع سرقت در سطح شهرستان اعتراف کردند. پس از تشکیل پرونده، افراد دستگیرشده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

پلیس لرستان با تأکید بر اهمیت مراقبت، هوشیاری و رعایت نکات پیشگیرانه توسط شهروندان، اعلام کرد: پیشگیری مؤثرترین روش مقابله با سرقت است و پلیس با جدیت و قاطعیت با مخلان امنیت عمومی برخورد خواهد کرد.