تولید جوجه یک روزه در ایستگاه بوقلمون آذربایجان شرقی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد پرنیان روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت: ایستگاه پرورش و اصلاحنژاد بوقلمون بومی خداآفرین که زیر نظر فنی این بخش و در چارچوب برنامههای کلان موسسه علوم دامی کشور مدیریت میشود، به عنوان یکی از ذخایرگاههای راهبردی ژنتیکی کشور، فصل جدید جوجهآوری خود را با قدرت آغاز کرده است.
وی با اشاره به تقویم تولیدی گلههای مادر افزود: فصل تخمگذاری گلههای مولد ما از اوایل اسفندماه شروع شد و خوشبختانه با مدیریت علمی و دقیق، تا اوایل اردیبهشتماه موفق به گذاشتن نزدیک به ۱۰,۵۰۰ عدد تخم نطفهدار در دستگاههای ستر شدهایم و این روند پرتوان تولید، تا نیمه نخست سال بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این در حالی است که در سال گذشته، ایستگاه تاتار با تکیه بر دانش فنی همکاران ما، عملکرد درخشانی معادل تولید بیش از ۳۲ هزار و ۵۰۰ تخم و عرضه قریب به ۲۱ هزار قطعه جوجه یکروزه بومی به بهرهبرداران منطقه را به ثبت رسانده بود.
رئیس بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات آذربایجان شرقی، رمز این موفقیت را کار شبانهروزی پرسنل خدوم ایستگاه تحقیقات بوقلمون و پشتیبانی فنی بخش علوم دامی استان، دوشادوش با موسسه علوم دامی کشور دانست و تصریح کرد: ما در ایستگاه، بوقلمونهای مولد را در قفسهای انفرادی نگهداری میکنیم و عملیات دقیق رکوردگیری روزانه از صفات تولیدی آنها را انجام میدهیم.
وی اضافه کرد: این دادههای ارزشمند، ماده خام برنامههای اصلاح نژاد و انتخاب گله است که با هدایت متخصصان بخش علوم دامی مرکز استان و همین طور موسسه علوم دامی کشور پیش میرود و هدف غایی آن، بهبود راندمان تولیدمثل، افزایش وزن جوجهها و صیانت از خلوص ژنتیکی این نژاد بومی سازگار با اقلیم آذربایجان است.
پرنیان در تشریح فرآیند فنی تولید توضیح داد: همکاران ما در ایستگاه، تخمها را روزانه جمعآوری و در شرایط بهداشتی و دمای کنترلشده انبار میکنند. پس از تکمیل ظرفیت، تخمها در دستگاه ستر با شرایط مطلوب دمایی و رطوبتی چیدمان شده و بعد از اتمام دوره رشد جنین، تحت فرآیند کندلینگ قرار میگیرند. در نهایت، تخمهای نطفهدار به دستگاه هچر منتقل شده و جوجههای یکروزه حاصله که در دو هفته اخیر هچ شدهاند، هماکنون پس از کنترل کیفی، در حال عرضه مستقیم به متقاضیان هستند.
وی مهمترین دستاورد این ایستگاه را اثربخشی اجتماعی و اقتصادی آن در منطقه خداآفرین عنوان کرد و گفت: هدف غایی ما تنها عدد و رقم تولید نیست، بلکه نقشی است که این ایستگاه به عنوان موتور محرک ترویج پرورش بوقلمون بومی ایفا میکند.
وی تاکید کرد: توزیع جوجههای باکیفیت و مقاوم بومی در میان بهرهبرداران روستایی و عشایری، یک منبع درآمد پایدار برای خانوارها ایجاد کرده و به رونق معیشت در منطقه محروم خداآفرین کمک شایانی نموده است. ما در مرکز، به پشتوانه علمی موسسه علوم دامی کشور، خود را متعهد به حفظ این گنجینه ژنتیکی ارزشمند میدانیم و تمام تلاش ما در بخش علوم دامی، کاربردی کردن دانش در راستای اقتصاد مقاومتی و خوداتکایی در تولید پروتئین مورد نیاز کشور است.
