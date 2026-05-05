به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قهرمان نژاد روز سهشنبه با اشاره به احتمال بروز تنشهای دمایی در باغات استان، بر اهمیت تغذیه مناسب درختان برای افزایش مقاومت در برابر سرما تأکید کرد.
وی اظهار داشت: در کنار اقدامات فیزیکی مانند آبیاری مناسب و مدیریت کف باغ، تغذیه اصولی و محلولپاشی میتواند نقش یک «سپر بیولوژیک» را برای درختان ایفا کند. در این میان، اسیدهای آمینه به عنوان یکی از مؤثرترین ترکیبات ضدتنش و ضدسرما شناخته میشوند.
قهرمان نژاد افزود: اسیدهای آمینه در واقع بلوکهای سازنده پروتئینها هستند و استفاده از آنها در زمان مناسب میتواند مقاومت درونی گیاه را در برابر افت دما به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
وی درباره نحوه اثرگذاری این ترکیبات گفت: زمانی که اسید آمینه روی درخت محلولپاشی میشود، به سرعت از طریق روزنههای برگ جذب شده و غلظت مواد محلول در سلولهای گیاهی و شیره پرورده افزایش مییابد. افزایش غلظت مایعات درون سلولی باعث کاهش نقطه انجماد شده و میتواند نقطه انجماد بافت گیاه را حدود ۱ تا ۲ درجه سانتیگراد کاهش دهد.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان ادامه داد: در شرایط سرما، گیاه برای مقابله با تنش دمایی مجبور است انرژی زیادی برای تولید اسیدهای آمینه صرف کند. استفاده از اسید آمینه آماده به صورت محلولپاشی باعث میشود این انرژی در اختیار گیاه باقی بماند و صرف افزایش مقاومت آن در برابر سرما شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اسیدهای آمینه علاوه بر نقش پیشگیرانه، پس از وقوع سرمازدگی نیز میتوانند به ترمیم بافتهای آسیبدیده کمک کنند و در بازسازی سلولهای گیاهی نقش مؤثری داشته باشند.
قهرمان نژاد با اشاره به زمانبندی مناسب محلولپاشی گفت: بهترین زمان برای محلولپاشی اسید آمینه، ۲۴ تا ۴۸ ساعت قبل از وقوع سرما است؛ زیرا در دماهای بسیار پایین روزنههای گیاه بسته میشوند و جذب محلول به شدت کاهش مییابد.
وی افزود: در صورت بروز سرمازدگی خفیف تا متوسط نیز میتوان حدود دو تا سه روز پس از وقوع سرما و با گرمتر شدن هوا، محلولپاشی اسید آمینه همراه با عناصر ریزمغذی را برای کمک به بازیابی سریعتر درختان انجام داد. البته توصیه میشود باغداران در این زمینه با کارشناسان و متخصصان تغذیه گیاه مشورت کنند.
مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در پایان تأکید کرد: محلولپاشی اسید آمینه و ترکیبات ضدیخ تنها یک اقدام کمکی و مکمل است و میتواند مقاومت گیاه را در برابر افت دماهای محدود، حدود ۱ تا ۲ درجه سانتیگراد افزایش دهد. بنابراین در صورت پیشبینی کاهش شدید دما، استفاده از روشهای فعال مقابله با سرما مانند ایجاد حرارت در باغ نیز ضروری خواهد بود.
