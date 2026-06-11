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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در آذربایجان‌شرقی

واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در آذربایجان‌شرقی

تبریز- مدیر کل دامپزشکی آذربایجان‌شرقی از واکسیناسیون ۴.۵ میلیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز پنجشنبه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ شاهد رشد و پیشرفت قابل توجهی در فعالیت‌های نظارتی، کنترلی و اجرایی دامپزشکی آذربایجان شرقی در حوزه بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور بودیم که نتایج آن در آمارهای ارائه شده به وضوح نمایان است.

وی افزود:در بخش بازدید و نمونه‌برداری از واحدهای پرورش طیور تعداد ۱۴۵۱۲ مورد به ثبت رسیده که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش ۲۰ درصدی داشته است.همچنین ۱۳۰۲ مورد بازدید و نمونه‌برداری از واحدهای زنبور عسل انجام شده که نشان‌دهنده افزایش ۱۵.۵ درصدی در این حوزه است.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی به اهمیت اقدامات پیشگیرانه اشاره کرد و اظهار داشت:۵۴ مورد پایش میکروبی مزارع جوجه‌کشی صورت گرفته که ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

در حوزه نظارت بر حمل و نقل تعداد ۳۶۷۰ مورد پایش و نمونه‌گیری جهت حمل و نقل پولت و کشتار مرغ تخمگذار و گوشتی انجام شده که این رقم ۱۷.۵ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 6857245

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