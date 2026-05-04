۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

 تولد دومین سه‌قلوی کاشانی در سال جاری

کاشان -رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان، از تولد دومین نوزادان سه‌قلو در این بیمارستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: این نوزادان تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار دارند.

حامد پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح روز ۱۳ اردیبهشت‌ماه، یک مادر ۲۹ ساله کاشانی در دومین زایمان خود، طی یک عمل جراحی سزارین موفقیت‌آمیز، صاحب سه نوزاد (دو دختر و یک پسر) شد.

وی با قدردانی از تیم پزشکی این مرکز افزود: این عمل جراحی با تلاش و مهارت تیم متخصص زنان و زایمان به سرپرستی دکتر فهیمی‌نژاد و همکاری دکتر خندان متخصص بیهوشی با موفقیت به سرانجام رسید.

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان، درباره وضعیت جسمانی نوزادان تصریح کرد : وزن این نوزادان در بدو تولد به ترتیب یک کیلو و ۳۲۰ گرم، یک کیلو و ۷۴۵ گرم و دو کیلو و ۹۵ گرم ثبت شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مادر و هر سه نوزاد تحت مراقبت‌های تخصصی تیم‌های فوق‌تخصصی زنان و نوزادان قرار دارند و خوشبختانه حال عمومی تمامی آن‌ها رضایت‌بخش گزارش شده است.

پهلوانی، ضمن تمجید از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان بیان کرد: این موفقیت حاصل هماهنگی و مدیریت دقیق تیم‌های فوق‌تخصصی، متخصصان بیهوشی، پرستاران مجرب اتاق عمل، بلوک زایمان و بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) است که با همدلی در مسیر صیانت از سلامت مادران و نوزادان گام برمی‌دارند.

