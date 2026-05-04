افزایش سوءتغذیه کودکان غزه، خطر جدی برای نسل های آینده است 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دکتر احمد الفرا، مدیر بخش کودکان و زایمان در مجتمع بیمارستانی ناصر از افزایش نگران‌ کننده موارد سوءتغذیه در میان کودکان در نوار غزه خبر داد.

وی تصریح کرد که این مرکز به ‌طور میانگین هفته‌ای ۱۶۰ مورد سوءتغذیه را در میان کودکان غزه پذیرش می‌کند. الفرا افزود که مواد غذایی موجود در غزه عمدتاً شامل اقلام منجمد و کنسروی است که برخی از آن‌ها نیز تاریخ مصرف گذشته هستند؛ موضوعی که وضعیت تغذیه‌ای این منطقه را وخیم‌تر کرده است.

بر اساس این گزارش، بحران سوءتغذیه طی سه سال گذشته ادامه داشته و پیامدهای آن در آینده کودکان به ‌صورت تأخیر در رشد، بلوغ، کوتاهی قد و ضعف در یادگیری نمایان خواهد شد.

این پزشک فلسطینی هشدار داد که کودکان وارد چرخه‌ای خطرناک از عوارض سوءتغذیه شده‌اند؛ وضعیتی که می‌تواند نسل‌های آینده را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

«احمد بصل» رئیس بخش کودکان در بیمارستان الرنتیسی نیز نسبت به گسترش نگران‌ کننده سوءتغذیه و بیماری‌های مرتبط در میان کودکان در نوار غزه هشدار داد.

وی اعلام کرد که کم‌خونی و کمبود ویتامین‌ها به ‌طور گسترده در میان کودکان شیوع یافته و حتی مواردی از تغییر شکل سر کودکان به ‌دلیل کمبود ویتامین «D» مشاهده شده است.

بصل افزود وابستگی خانواده‌ها به غذاهای توزیعی در مراکز خیریه به‌ دلیل فقر شدید، باعث سوءتغذیه حاد شده، چرا که این غذاها فاقد مواد مغذی ضروری هستند. به گفته وی، ساکنان غزه از دسترسی به رژیم غذایی متعادل شامل سبزیجات، میوه‌ها و پروتئین‌ها محروم مانده‌اند.

رئیس بخش کودکان بیمارستان الرنتیسی تاکید کرد که تمامی نوزادان متولد شده از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ با عوارض جدی ناشی از سوءتغذیه و کمبود شیر خشک مواجه هستند.

وی توضیح داد که این عوارض شامل ضعف عضله قلب، کاهش ایمنی بدن، عفونت‌های تنفسی و گوارشی، مشکلات کبدی، تأخیر در دندان ‌درآوردن و رشد حرکتی است.

بصل هشدار داد که آینده نوزادان غزه در سایه تداوم محاصره با خطر جدی مواجه است و فرصت‌های درمان و بهبود محدود بوده و سوءتغذیه در سنین پایین تأثیرات بلندمدتی بر سلامت آنان خواهد داشت.