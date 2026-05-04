به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس پرس، سازمان ملل متحد اعلام کرد که نوار غزه در حال حاضر «خطرناک‌ترین مکان در جهان برای روزنامه‌نگاران» است.

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر، به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در پیامی در شبکه X گفت: «جنگ در غزه به تله‌ای مرگبار برای رسانه‌ها تبدیل شده است.»

وی افزود که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، کشته شدن نزدیک به ۳۰۰ روزنامه‌نگار در این منطقه تأیید شده و شمار زیادی نیز زخمی شده‌اند.

کمیسر عالی از کشورهای جهان خواست فراتر از محکومیت‌های لفظی عمل کرده و با تضمین پاسخگویی، زمینه حفاظت از خبرنگاران و فراهم کردن دسترسی رسانه‌های مستقل به مناطق جنگی را فراهم کند.

بر اساس گزارش‌ها، هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران تنها به کشتار مستقیم محدود نبوده و شامل تخریب مراکز رسانه‌ای، حمله به منازل خبرنگاران و محدودیت شدید برای ورود رسانه‌های بین‌المللی به غزه نیز می‌شود.

هم‌زمان، داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که حرفه روزنامه‌نگاری در سطح جهانی نیز با افزایش خطرات مواجه است و در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۲۹ خبرنگار در جهان کشته شده‌اند؛ آماری که بالاترین میزان ثبت‌شده در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود.

در کرانه باختری نیز گزارش‌هایی از بازداشت، حمله و محدودیت فعالیت خبرنگاران در شرایط تشدید تنش‌ها منتشر شده است.