۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان برقراری آتش بس در غزه از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۸۳۰ نفر شهید و ۲۳۴۵ نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز یکشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲ شهید و ۳ مجروح وارد بیمارستان‌های این باریکه شد.

این وزارتخانه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش بس در غزه از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۸۳۰ نفر شهید و ۲۳۴۵ نفر مجروح شدند.

این در حالی است که از تاریخ مذکور تاکنون ۷۶۷ پیکر از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۲ هزار و ۶۱۰ نفر شهید شدند.

این وزارتخانه اشاره کرد که از تاریخ مذکور تاکنون ۱۷۲ هزار و ۴۴۸ نفر نیز مجروح شدند.

