به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره ، منابع صهیونیستی با اشاره به آغاز راهاندازی ناوگان جدید برای رفع محاصره غزه، گزارش دادند که نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی در حال آمادهسازی برای مقابله با ناوگان دیگری از حامیان فلسطینیان است که از ترکیه حرکت خواهد کرد.
عصر جمعه، یک هواپیمای خصوصی حامل ۵۹ فعال، از جمله ۱۸ شهروند ترکیه از «ناوگان جهانی صمود» که در آبهای بینالمللی دریای مدیترانه در مسیر شکستن محاصره غزه مورد تجاوز اسرائیل قرار گرفته بود، در فرودگاه استانبول فرود آمد. بلافاصله پس از ورود آنها، رسانهها اظهارات برخی از فعالان را منتشر کردند که در آن تأکید کردند که آمادگیها برای تجهیز یک ناوگان جدید شامل ۱۰۰ تا ۱۵۰ کشتی در حال انجام است که در بنادر ترکیه جمع میشوند.
هنوز گروههای جدیدی از ناوگان استقامت در راه غزه هستند، زیرا گروهی از جزیره سیسیل ایتالیا، به عنوان بخشی از «مأموریت بهار ۲۰۲۶» با حدود ۳۹ قایق از شهر بارسلون اسپانیا در ۱۲ آوریل گذشته حرکت کرد، سازماندهندگان این ناوگان قصد دارند با بیش از ۱۰۰ کشتی و قایق از بنادر مختلف در اسپانیا، ایتالیا و تونس در دور جدید این ناوگان شرکت کنند.
این خبر چند روز پس از حمله این رژیم به تعدادی از کشتیهای ناوگان صمود ۲ در آبهای بینالمللی نزدیک جزیره کرت یونان و ربودن دهها فعال در آن کشتیها منتشر شد.
به گزارش شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی ، ناوگان جدید احتمالاً از شهر مارماریس ترکیه به سمت نوار غزه حرکت می کند. این ناوگان توسط سازمان بشردوستانه ترکیه که به سازماندهی ناوگان «ماوی مرمره» در سال ۲۰۱۰ معروف است، سازماندهی میشود.
این شبکه صهیونیستی میافزاید که نیروی دریایی رژیم اسرائیل نیروهای تقویتشدهای را برای متوقف کردن پیشروی ناوگان در زمان مناسب آماده کرده است.
آغاز حرکت ناوگان جدید امدادرسانی به غزه در حالی ص ورت میگیرد که نظامیان رژیم صهیونیستی در سرکوب ناوگان صمود ۲ از خشونت بیش از حد استفاده کرده و عمداً سیستمهای ارتباطی و پیشرانه کشتیها را تخریب کردهاند، که باعث شده آنها قادر به حرکت نباشند.
تجهیز ناوگان جدید در ترکیه یادآور خشونت صهیونیست ها علیه ناوگان ماوی مرمره است که در ۳۱ مه ۲۰۱۰ برای شکستن محاصره غزه حرکت کرد، اما اشغالگران اسرائیلی به کشتی حمله کردند که منجر به شهادت ۱۰ فعال ترک و زخمی شدن ۵۶ نفر دیگر شد. این حادثه بحران دیپلماتیک شدیدی بین تلآویو و آنکارا به وجود آورد.
