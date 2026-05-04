انتشار فراخوان مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر، فراخوان بیست و پنجمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه خود را منتشر کرد. بر اساس اعلام انجمن علاقمندان و فعالان عرصه مطبوعات، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها در حوزه تئاتر می‌توانند همچون دوره‌های پیشین، آثار خود را در بخش‌های: گزارش، گفتگو، یادداشت، نقد، مقاله، ترجمه و عکس به نشانی پستی این انجمن: تهران، صندوق پستی ۱۶۴- ۱۵۸۷۵ (محمدرسول صادقی) ارسال کنند.

از متقاضیان شرکت در این مسابقه تقاضا می‌شود که ابتدا فرم مربوطه را که در پایان این فراخوان آمده است، تکمیل و سپس با پیوست کردن آثار خود، داخل یک پاکت و با درج مشخصات فردی، نشانی کامل محل سکونت، تلفن‌های ثابت و همراه و همچنین نشانی پست الکترونیک (ایمیل) بر روی آن، برای این انجمن ارسال کنند. آثار متقاضیانی که فرم شرکت در مسابقه را پر نکرده باشند از فرایند مسابقه کنار گذاشته می شوند.

توجه به چند نکته درباره مقررات این مسابقه ضروری است:

۱) چارچوب این مسابقه صرفاً تئاتر است؛ بنابراین متقاضیان از ارسال آثار نوشتاری خود در دیگر عرصه‌های هنری پرهیز کنند.

۲) مطالب ارسال‌ شده فاقد نام از سوی فعالان رسانه‌ای که در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها مشغول به کار هستند باید حتماً به امضا و تایید سردبیر یا دبیرگروه فرهنگی و هنری رسیده و نامه تائیدیه آن نیز به مطالب ارسالی ضمیمه شود. (از زدن مهر و امضاء روی پرینت آثار ارسالی خودداری شود.)

۳) پر کردن فرم شرکت در مسابقه الزامی است و مشخصات مجموعه آثار ارسالی باید به تفکیک اما در یک فرم ثبت شوند.

۴) مهلت ارسال آثار متقاضیان تا پایان وقت اداری ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ است.

۵) آثار متقاضی شرکت در این مسابقه حتماً باید در طول سال ۱۴۰۴ منتشر و نام نویسنده آن درج شده باشد.

۶) آثاری که فاقد نام و یا دارای نامِ مستعار باشند، مورد قبول دبیرخانه مسابقه نیست.

۷) حداکثر ارائه اثر متقاضیان شرکت در مسابقه، در هر بخش‌، تنها سه اثر و به انتخاب متقاضی خواهد بود؛ بدیهی است در صورت ارائه آثار بیش از تعداد درخواستی، این حق برای دبیرخانه مسابقه محفوظ است که به دلخواه دست به حذف آثار ارسالی بزند.

۸) دبیرخانه مسابقه تنها اصل یا کپی با کیفیت مطلوب مطالب را در قطع A۴ یا A۳ خواهد پذیرفت؛ بر همین اساس متقاضیان از ارسال نسخه کامل نشریات و صفحات اضافی خودداری فرمایند.

۹) مطالب ارسالی متقاضیان به هیچ ‌وجه باز پس داده نخواهد شد.

۱۰) انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر هیچ گونه مسئولیتی در قبال مالکیت حقوقی آثار ارسالی ندارد و مسئولیت آن به عهده متقاضیان شرکت در مسابقه خواهد بود.

۱۱) عکاسان محترم نیازی به پر کردن فرم مسابقه که در پایان فراخوان آمده است، ندارند و تنها کافی است آثار خود را به دلخواه (رنگی یا سیاه و سفید) و در قطع ۱۵/۱۹× ۱۳ (چاپ‌شده فول فریم) به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند. تقاضا می‌شود متقاضیان شرکت در بخش عکس از پشت‌نویسی و ذکر نام خود در پشت عکس‌ها خودداری کرده و ‌توجه داشته باشند که عکس‌های ارسالی آنها باید بر اساس کاربردهای رسانه‌ای بوده و حتماً از اجراها و نمایش‌های روی صحنه رفته در طول سال ۱۴۰۴ باشد؛ بدیهی است ارسال آثار از طریق پست الکترونیک (ایمیل) یا لوح فشره (CD) و یا فایل (فِلَش) مورد قبول نیست و تعداد عکس‌های ارسالی نیز نباید از چهار قطعه تجاوز ‌کند. همچنین عکس‌های ترمیم شده، فتوشاپی و یا دستکاری شده با هوش مصنوعی مورد قبول دبیرخانه مسابقه نیست. در این مسابقه عکس‌های ارسالی، علاوه بر وجوه زیبایی‌شناسی هنر عکاسی و ارتباط آن با هنر تئاتر، از منظر کاربردهای رسانه‌ای و مطبوعاتی قضاوت می‌شوند. این مسابقه جایزه تک عکس ندارد و مجموع آثار رسیده از هر متقاضی داوری خواهد شد.

۱۲) متقاضیان علاوه بر پر کردن فرم شرکت در مسابقه، باید حتماً با الصاق برگه تعیین گرایش، دبیرخانه انجمن را در تقسیم صحیح مطالب یاری کنند؛ به طور مثال اگر اثری متقاضی حضور در بخش «نقد» است، بر روی برگه الصاقی کلمه «نقد» درج شود؛ بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند، دبیرخانه انجمن مجاز به تفکیک آثار در گرایش های مختلف است و اعتراض وارد نیست.

۱۳) در بخش ترجمه آثاری مورد قبول است که در رسانه های مکتوب یا مجازی با نام صاحب اثر منتشر شده باشد.

۱۴) اصل مطالبی که در بخش ترجمه شرکت می‌کنند حتماً باید به پیوست مطلب اصلی که ترجمه از روی آن صورت گرفته، ارائه شود. (منظور ارائه متن ترجمه شده یا فارسی همراه با متن اصلی یا انگلیسی است.)

۱۵) حضور حداقل ۶ اثر و یا شرکت کننده، کفِ مورد قبول آثار برای آغاز رقابت در هر بخش محسوب می‌شود. به طور مثال برای آغاز فرایند رقابت در بخش یادداشت، حضور ۶ اثر یا ۶ متقاضی، رقابت را شکل می‌دهد.

۱۶) در بخش گفتگو، منظور از گفتگو، شکل گیری فرآیند پرسش و پاسخ توسط مصاحبه‌ کننده و مصاحبه شونده است؛ بنابراین میزگردها و گفتگوهای خبری مد نظر نیست.

۱۷) بخش مقاله شامل مطالبی است که جنبه ژورنالیستی، علمی، پژوهشی، تحقیقی و تحلیلی در حوزه تئاتر داشته باشد.

۱۸) اعلام نتایج قطعی این مسابقه، پس از انجام فرایند داوری از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد بود.

۱۹) علاقه‌مندان به منظور کسب اطلاع بیشتر و یا تحویل حضوری آثار می‌توانند در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن‌ ۰۹۳۷۳۸۰۵۳۹۰ (زهره فضلی) تماس بگیرند.

