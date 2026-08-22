معرفی هیئت داوران مسابقه مطبوعاتی سالیانه تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن مهلت تمدید شده فراخوان بیست و پنجمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر و انجام امور دبیرخانه‌ای آثار رسیده با روش اعمال کدگذاری رسانه‌ها و متقاضیان شرکت در مسابقه، اسامی هیئت داوران این دوره اعلام شد.

بر همین اساس، ساسان پیروز روزنامه‌نگار آزاد در رشته تئاتر، علیرضا نراقی نویسنده و مدرس تئاتر، زهرا مشتاق روزنامه‌نگار و منتقد تئاتر و فاطمه بهبودی عکاس و نخستین زن ایرانی برنده جایزه جهانی ورلد پرس فوتو ۲۰۱۵ داوری آثار این دوره را آغاز کردند.

پس از پایان فرایند داوری، انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر با معرفی نامزدهای بخش‌های هفت‌گانه (گزارش، گفتگو، نقد، مقاله، ترجمه، یادداشت و عکس) در مورد نحوه برگزاری آئین پایانی این مسابقه سالیانه اطلاع‌رسانی می‌کند.