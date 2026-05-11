به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، جلسه هیئت مدیره خانه تئاتر با حضور اعضا و مدیرعامل برگزار شد. در این جلسه، اعضا با تصویب چند مصوبه مهم مالی و اجرایی، نرخ جدید ورودی و حق عضویت سال ۱۴۰۵ را تعیین کردند.

بر اساس مصوبه نخست این جلسه، مبلغ ورودی برای متقاضیان جدید عضویت در خانه تئاتر، ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد.

همچنین طبق مصوبه دوم، مبلغ حق عضویت اعضا برای سال ۱۴۰۵، ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد.

در ادامه و با توجه به شرایط اقتصادی موجود و مشکلات مالی برخی اعضا، حاضران در جلسه با تصویب مصوبه‌ای حمایتی اعلام کردند اعضایی که حق عضویت سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خود را پرداخت کرده‌اند، از پرداخت حق عضویت سال ۱۴۰۵ معاف خواهند بود. این تصمیم با هدف قدردانی از همراهی اعضای متعهد و کاهش فشار مالی بر آنان اتخاذ شده است.

در بخش دیگری از جلسه نیز موضوع پرداخت بخشی از هزینه بیمه اعضا مطرح شد و مقرر گردید حمایت‌های مالی در این زمینه با اولویت افرادی که دارای شرایط خاص و مشکلات مالی هستند، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

این مصوبات با هدف ساماندهی امور مالی انجمن ها، حمایت از اعضا و تسهیل روند فعالیت‌های آتی به تصویب رسید.