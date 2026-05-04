فارین پالیسی: جنگ ایران به «کابوس استراتژیک» ترامپ تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آمریکایی فارین پالیسی در گزارشی نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمالاً از جنگ با ایران پشیمان خواهد شد، چرا که در این جنگ هزینه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی گزافی را متحمل شده و دستاورد قابل توجهی نداشته است.

این مجله ضمن طرح ادعای «افزایش تهدیدات ایران» به جای کاهش آن، مدعی شد که این تهدیدات پیچیده‌تر و تهاجمی‌تر شده‌اند و این تصور را تقویت می‌کند که ترامپ در این جنگ چیزهای زیادی را از دست داد، بدون اینکه دستاورد با ارزشی داشته باشد.

این مجله افزود که انتظارات ترامپ مبنی بر اینکه نمایش قدرت نظامی ایران را به عقب‌نشینی وادار خواهد کرد، محقق نشد؛ زیرا تهران در برابر «قدرت نظامی آمریکا» مقاومت نشان داد و این موضوع متحدان و دشمنان آمریکا را به این نتیجه رساند که قدرت واشنگتن محدودیت‌های خطرناکی دارد.

فارین پالیسی بحران کنونی را «کابوس استراتژیک» ترامپ توصیف کرده و افزود که ترامپ خود را در بن‌بستی می‌بیند که نه می‌تواند پیروزی قاطع خود را اعلام کند و نه می تواند بدون اعتراف به شکست، از جنگ خارج شود.

این مجله در پایان تاکید کرده که ترامپ به جای جاودانه کردن نام خود به عنوان یک رئیس‌جمهور قدرتمند، ممکن است خود را به عنوان رئیس جمهوری به تصویر بکشد که آمریکا را وارد یک درگیری پرهزینه و غیرضروری کرد که تنها دستاورد آن تضعیف جایگاه بین المللی این کشور در صحنه جهانی بود.