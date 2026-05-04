به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی درباره طرح اعلامی رئیس جمهوری این کشور درباره تنگه هرمز نوشت: اقدامی که دونالد ترامپ اعلام کرده و این مقام آن را یک «فرایند» توصیف کرده، در واقع سازوکاری برای هماهنگی میان کشورها، شرکت‌های بیمه و سازمان‌های کشتیرانی است.

این مقام آمریکا به وال استریت ژورنال گفت: در این مرحله، انتظار نمی‌رود ناوهای نیروی دریایی آمریکا به‌صورت فیزیکی کشتی‌ها را در تنگه اسکورت کنند.

ترامپ دیشب در ادامه تحرکات رسانه‌ای خود با انتشار پیامی در شبکه «تروث سوشال» مدعی شد که آمریکا «از صبح دوشنبه عملیات آزادی کشتی‌رانی را برای بازگشایی تنگه هرمز آغاز خواهد کرد». وی این اقدام را «بشردوستانه» توصیف کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در حالی اکنون نگران عبور «کشتی‌های کشورهای بی‌گناه» از تنگه هرمز شده که تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، موجب اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها در این آبراه راهبردی شده است؛ مسأله‌ای که زنجیره تأمین جهانی انرژی، سوخت و کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) در واکنش به این پیام رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد: مکرر اعلام کرده‌ایم امنیت تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد و در هر شرایطی هرگونه عبور و مرور امن، با هماهنگی نیروهای مسلح صورت می‌گیرد. وی همچنین افزود: هشدار می دهیم هر نیروی مسلح بیگانه بخصوص ارتش متجاوز آمریکا، چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشند مورد تهاجم قرار خواهند گرفت.

جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در صورت برقراری آتش‌بس پایدار و پایان جنگ، آمادگی دارد امنیت کشتی‌رانی در تنگه هرمز را با رعایت ملاحظات و پروتکل‌های امنیتی تضمین کند.

همچنین ادعای ترامپ درباره طرح موسوم به «آزادی کشتی‌رانی» در شرایطی مطرح می‌شود که وی پیش‌تر در سخنانی آشکارا توقیف نفتکش‌ها در خلیج فارس توسط ارتش آمریکا را به «دزدی دریایی» تشبیه و اعلام کرد: «ما کشتی، محموله و نفت را گرفتیم؛ این یک تجارت بسیار سودآور است. ما مثل دزدان دریایی هستیم.»

ترامپ اما اکنون مدعی است که «کشورهای مختلف از آمریکا درخواست کمک برای عبور امن کشتی‌هایشان از تنگه هرمز داشته‌اند و واشنگتن قصد دارد در قالب پروژه‌ای موسوم به «پروژه آزادی» این مأموریت را انجام دهد.» اقدامی که حتی احتمال استفاده از زور نیز در آن مطرح شده است.