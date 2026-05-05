هر آمریکایی برای بسته بودن تنگه هرمز چقدر تاوان می دهد 

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه روسی «مسکوفسکی کومسومولتس» با اشاره به هزینه‌هایی که آمریکایی‌ها در نتیجه محاصره تنگه هرمز می‌پردازند، نوشت که «مالک دوداکوف» پژوهشگر امور آمریکا در کانال تلگرام خود نوشت که هزینه‌های سوخت برای آمریکایی‌ها به رکورد ۸۱ میلیارد دلار در ماه مارس رسید که ۲۰ درصد افزایش نسبت به ماه قبل داشت. انتظار می‌رود این رقم در ماه مه به طور قابل توجهی افزایش یابد. این هزینه، بهای جنگ در ایران است که تقریباً هر شهروند آمریکایی از جیب خود آن را می‌پردازد.

بر اساس این گزارش، شرکت هواپیمایی اسپریت ایرلاینز به دلیل عدم توانایی در تحمل پیامدهای جنگ در ایران و بحران سوخت ورشکسته شد. این شرکت معروف آمریکایی ۱۷ هزار کارمند و حدود ۱۳۰ هواپیما داشت و هفتمین شرکت هواپیمایی بزرگ در آمریکا به شمار می رفت.

از سوی دیگر قیمت بلیط هواپیما بین ۵۰درصد تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. همچنین شرکت‌های هواپیمایی مجبور شده‌اند پروازهای خود را تا ۱۵ درصد کاهش دهند تا در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنند. در حالی که شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی و اروپایی پروازهای خود را کاهش داده و ورشکستگی خود را اعلام می‌کنند، شرکت‌های چینی که ذخایر سوخت عظیمی دارند و می‌توانند از طریق حریم هوایی روسیه پرواز کنند، سهم بازار آنها را به دست می‌آورند.

بر اساس این گزارش، رنج شهروندان آمریکایی‌ تنها به افزایش هزینه‌های سفر هوایی محدود نمی‌شود. افزایش شدید قیمت سوخت، ۴۴ درصد از ساکنان آمریکا را مجبور به کاهش استفاده از خودروهای خود کرده است و یک سوم از آنها سفرهای خود در تعطیلات را لغو کرده‌اند.

بنابر اعلام یکی از کارشناسان آمریکایی، صادرات نفت این کشور به رکورد ۶.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است، با این حال، هیچ رشدی در تولید نفت شرکت شل مشاهده نشده است و آمریکا همان مقدار تولیدات قبل از جنگ را دنبال می‌کند. لذا به نظر می‌رسد که این، ذخایر نفت تجاری و دولتی آمریکا است که به فروش می‌رسند.

اقتصاد آمریکا اثرات کمبود سوخت را به صورت ملموس احساس می‌کند و پیامدهای آن را که شامل افزایش شدید قیمت‌ها، رکود تورمی و کمبود عرضه است، می پذیرد، به این ترتیب ادامه این روند تا تابستان می‌تواند فاجعه‌بار باشد.