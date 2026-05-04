۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

وزیر راه و شهرسازی حرم مطهر بانوی کرامت را زیارت کرد

قم- وزیر راه و شهرسازی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها را زیارت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد ظهر دوشنبه در جریان سفر خود به شهر مقدس قم با حضور در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، مضجع مطهر اخت الرضا علیه‌السلام را زیارت کرد.

وی همچنین پس از اقامه نماز و قرائت زیارتنامه بر مزار علما مدفون در حرم بانوی کرامت و همچینن شهید دکتر علی لاریجانی و فرزند برومندش حضور یافت و با قرائت فاتحه به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

زائران حرم مطهر نیز با مشاهده وزیر راه و شهرسازی دقایقی با وی به گفتگو می پرداختند.

وی همچنین با خانواده های معظم شهید موسوی و خطیب نیز دیدار و گفتگو کرد و دیدار با آیت الله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید نیز بخش دیگری از برنامه های صادق در سفر به قم بود.

مهدی بخشی سورکی

