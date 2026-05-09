۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

تأکید وزیر راه بر حفظ قلمرو یوزپلنگ آسیایی در کریدور «حرم تا حرم»

سمنان- وزیر راه با تاکید بر اینکه آزادراه حرم تا حرم اگرچه از دل کویر می‌گذرد، اما قرار نیست هم‌نشینی اش با یوزپلنگ آسیایی به قیمت حذف این گونه نادر تمام شود، گفت: «یوز» قربانی توسعه نمی‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد ظهر شنبه در حاشیه سفر به سمنان در گفتگو با خبرنگاران به موضوع تداوم آزاد راه حرم تا حرم اشاره کرد و افزود: در این پروژه عظیم ایمنی راه مورد تاکید قرار دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از این مسیر در محدوده شهرستان میامی و قلمرو یوزپلنگ آسیایی است لذا حفظ این گونه مورد توجه قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه زیستگاه و قلمرو یوزپلنگ در پیشبرد پروژه حرم تا حرم حفظ می شود، اضافه کرد: در ساخت این آزاد راه علاوه بر کیفیت و تسریع پروژه به مباحث زیست محیطی نیز تاکید شده است.

صادق مالواجرد اظهارداشت: محیط‌ زیست چرخه‌ای که باید برای آیندگان نقش آن را جدی گرفت لذا برای آزاد راه حرم تا حرم در جاده میامی این مورد دیده شده است.

کد مطلب 6824488

