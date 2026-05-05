انجمن صنعت پخش: امکان دستکاری قیمت در شبکه توزیع وجود ندارد

احمد شیروانی دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا شرکتهای پخش میتوانند راسا نسبت به افزایش قیمت کالاها اقدام کنند، اظهار کرد: شرکتهای پخش اساساً تعیینکننده قیمت نیستند. قیمت توسط تولیدکننده مشخص میشود و شرکتهای پخش صرفاً مطابق قانون و ضوابط سازمان حمایت، حاشیه سود مشخصی دریافت میکنند. هیچ کالایی در شرکتهای پخش بدون قیمت یا با تغییر لیبل عرضه نمیشود.
وی ادامه داد: تمام فرآیندها از طریق سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها ثبت و رصد میشود و امکان تغییر یا دستکاری قیمت توسط شرکتهای پخش به هیچ عنوان وجود ندارد. بنابراین ادعاهایی از این جنس -که شرکتهای پخش گرانفروشی میکنند- اساساً با واقعیت سازگار نیست.
دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش ایران افزود: اگر تخلفی هم مطرح شود، این موضوع بیشتر در سطح خردهفروشیها مانند سوپرمارکتها ممکن است رخ دهد، نه در شرکتهای پخش شناسنامهدار؛ شرکتهای پخش عضو انجمن هیچگونه اقدامی خارج از ضوابط انجام نمیدهند.
وی تأکید کرد: در صورتی که موردی از تخلف مشاهده شود، مصداق گرانفروشی محسوب شده و قابل پیگیری است و انجمن نیز موضوع را به اطلاع نهادهای نظارتی میرساند. ما صراحتاً هرگونه نسبت داده شده به شرکتهای پخش در این زمینه را تکذیب میکنیم.
شیروانی خاطرنشان کرد: اگر حتی به فرض محال چنین مواردی مطرح شود، باید بهصورت دقیق و مستند معرفی گردد تا بررسی و پیگیری قانونی انجام شود. انجمن ملی صنعت پخش ایران تأکید دارد که شرکتهای عضو، ضوابط را رعایت کرده و از چارچوب قانونی خارج نمیشوند.
