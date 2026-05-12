کمبودی در بازار نیست؛ عرضه مناسب مواد شوینده، برنج و روغن

حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأمین برنج، روغن و مواد شوینده توضیح داد: در خصوص برنج، هم برنج ایرانی و هم انواع خارجی مانند هندی و پاکستانی در بازار موجود است. برنج پاکستانی هیچ کمبودی ندارد و انواع مختلف آن در کشور به اندازه کافی عرضه میشود.
وی افزود: برنج ایرانی نیز با قیمت حدود ۳۹۰ تا ۴۵۰ هزار تومان در بازار عرضه میشود. برنج هندی نیز موجود است، هرچند برخی محدودیتها ناشی از تحریمها و مسائل وارداتی وجود دارد.
رستگار ادامه داد: مواد شوینده در بازار موجود است و کمبودی در این رابطه وجود ندارد. روغن نیز در حال حاضر تأمین کافی دارد و افزایش قیمت آن کنترل شده است.
رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: توصیه میکنیم مردم از خرید هیجانی خودداری کنند و به تبلیغات و شایعات فضای مجازی توجه نکنند. هر آنچه در بازار موجود است، دقیقاً به اطلاع مردم میرسد. همکاران ما پیگیریهای مستمر دارند و بازرسیها و رصد بازار تشدید شده است تا روند عادی تأمین کالا ادامه یابد.
رستگار گفت: همکاری مردم و رعایت توصیهها در خرید کالاهای اساسی بسیار مهم است و ما برنامهریزی کردهایم تا وضعیت کالاهای اساسی به روال عادی بازگردد.
