به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی عصر دوشنبه در جلسه بررسی روند اجرای پروژه راه دسترسی جایگزین سه‌راهی چلاو آمل که با حضور مسئولان استانی و نمایندگان قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) گفت: با توجه به مشکلاتی که اجرای سد لاستیکی هراز برای دسترسی به مسیر هراز ایجاد کرده بود، ساخت راه جایگزین از سال گذشته در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای و با پیمانکاری قرارگاه خاتم قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این پروژه پیشرفت خوبی داشت، افزود: با شروع جنگ و ملاحظات ترافیکی در محور هراز، تکمیل آن با تأخیر مواجه شد، اما و با توجه به مطالبات قرارگاه خاتم، مقرر شد با رایزنی با سازمان برنامه و بودجه کشور، موضوع تأمین اعتبارات لازم را پیگیری و حل و فصل نماید.

استاندار مازندران با بیان اینکه مرحله اول طرح شامل پل دسترسی و راه ارتباطی جایگزین، تا دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید، ادامه داد: تکمیل این مرحله می‌تواند بخشی از بار ترافیکی محور هراز در منطقه چلاو را مرتفع کند.

یونسی‌رستمی به تشریح جزئیات مرحله دوم طرح که شامل احداث تونل است، گفت: تاکنون ۱۴۰ متر از تونل با طول کلی ۲۰۰ متر احداث شده و حدود ۶۰ متر باقی مانده است که با توجه به مسائل فنی و مالی، مقرر شد این بخش نیز تا دهه مبارک فجر تکمیل و زیر بار ترافیک برود.

وی در خصوص اعتبارات این طرح نیز گفت: ۶۰ میلیارد تومان از محل مدیریت بحران و ۸۰ میلیارد تومان از محل اوراق مرابحه تأمین خواهد شد.