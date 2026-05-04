  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

راه دسترسی جایگزین چلاو آمل در دو فاز تکمیل می‌شود

راه دسترسی جایگزین چلاو آمل در دو فاز تکمیل می‌شود

ساری - استاندار مازندران از بهره‌برداری مرحله نخست پروژه راه دسترسی جایگزین سه‌راهی چلاو آمل تا دو ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی عصر دوشنبه در جلسه بررسی روند اجرای پروژه راه دسترسی جایگزین سه‌راهی چلاو آمل که با حضور مسئولان استانی و نمایندگان قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) گفت: با توجه به مشکلاتی که اجرای سد لاستیکی هراز برای دسترسی به مسیر هراز ایجاد کرده بود، ساخت راه جایگزین از سال گذشته در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای و با پیمانکاری قرارگاه خاتم قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این پروژه پیشرفت خوبی داشت، افزود: با شروع جنگ و ملاحظات ترافیکی در محور هراز، تکمیل آن با تأخیر مواجه شد، اما و با توجه به مطالبات قرارگاه خاتم، مقرر شد با رایزنی با سازمان برنامه و بودجه کشور، موضوع تأمین اعتبارات لازم را پیگیری و حل و فصل نماید.

استاندار مازندران با بیان اینکه مرحله اول طرح شامل پل دسترسی و راه ارتباطی جایگزین، تا دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید، ادامه داد: تکمیل این مرحله می‌تواند بخشی از بار ترافیکی محور هراز در منطقه چلاو را مرتفع کند.

یونسی‌رستمی به تشریح جزئیات مرحله دوم طرح که شامل احداث تونل است، گفت: تاکنون ۱۴۰ متر از تونل با طول کلی ۲۰۰ متر احداث شده و حدود ۶۰ متر باقی مانده است که با توجه به مسائل فنی و مالی، مقرر شد این بخش نیز تا دهه مبارک فجر تکمیل و زیر بار ترافیک برود.

وی در خصوص اعتبارات این طرح نیز گفت: ۶۰ میلیارد تومان از محل مدیریت بحران و ۸۰ میلیارد تومان از محل اوراق مرابحه تأمین خواهد شد.

کد مطلب 6819995

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها